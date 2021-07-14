石門商廈W Luxe低層單位易手　三年僅升值4000元

非核心區商廈錄「明賺實蝕」個案。新地（0016）約於三年前拆售的石門商廈W Luxe，新近錄得一宗二手成交，該低層單位上月底以486萬元易手，較三年前購入價僅升值4,000元，升幅僅不足0.1%，料連同其他雜費，實際蝕讓約33.6萬元。

建築面積410呎 實用率僅六成

據土地註冊處資料，W Luxe的低層S9室，於6月30日以486萬元賣出。原業主於2018年11月以485.6萬元買入。換言之，持貨不足三年易手，帳面僅獲利4,000元。不過資料顯示，原業主買入單位時繳付291,360元作為稅款，若再加上賣出時的佣金支出48,600元，估計實際蝕讓約33.6萬元。

石門商廈W Luxe首錄蝕讓 持貨三年帳蝕逾70萬

上述單位的建築面積約410平方呎，設有獨立洗手間，成交呎價11,854元。不過該商廈實用率僅60%，料實用面積僅246平方呎。

事實上，W Luxe早前亦錄得蝕讓個案，今年3月份該廈中層N3室，面積約406平方呎，以640萬元連車位沽出，呎價約15,764元，較原業主2018年購入價約711萬元，帳面蝕71萬元或一成。