柏傲莊 III ｜新世界：涉事牆身佔已興建樓層1%　不影響售樓活動

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-07-09 17:55

新世界及港鐵合作發展的大圍站柏傲莊 III ，昨（8日）公布因牆身底座混凝土檢測未達要求，主動提出拆卸重建。

新世界發展公布，就外界關注屋宇署於6月18日接獲柏傲莊III檢測報告後，售樓活動仍然繼續，發展商強調，於6月中接獲承建商的通知，柏傲莊III第8座部分牆身結構的混凝土檢測數據未達要求，但經註冊結構工程師評估後確認樓宇結構安全，涉事牆身結構亦僅佔已興建樓層的牆身結構約百分之1，有關問題可透過更換或重造等方案解決，類似情況並非罕見，亦對完工及關鍵日期並無任何影響，故此不影響售樓活動進行。

已委聘獨立第三方監督拆卸重建過程

此外，發展商指出，已委聘獨立第三方專家資深工程師黃志明，帶領其專業團隊監督柏傲莊III相關樓宇的拆卸重建過程。專家團隊將會調查是次事件的經過，提出改善建議，確保樓宇質量合符相關法例及法定標準。

專家團隊亦會檢視整個建築工程的工序流程，並盡快向新世界發展提交報告。同時，黃志明團隊亦會審視獨立第三方機構就柏傲莊I及II的質量覆檢結果，確保整個柏傲莊項目以最佳質量完工交付全數買家。資深工程師黃志明為「黃志明建築工程師有限公司」董事總經理，在工程界具有多年經驗，曾參與調查多個建築工程意外及事故，備受業界認可。

發展商指，於下周中起陸續向受影響的846戶買家發信，解釋有關延期交樓安排。

承建商展開全面調查 料涉法律程序和責任

就外界關注柏傲莊III（第1座及第8座）部分牆身結構等具體問題，承建商已展開全面調查，當中可能涉及法律程序和責任，現階段未能作進一步披露。該集團強調，有關第1座及第8座牆身底座的混凝土檢測數據未達要求，過程中考慮了不同的解決方案，包括加固及局部重造等，最終決定主動拆卸已興建的樓層，以釋除買家疑慮。

柏傲莊I及II再次覆檢 至今全部達標

發展商早前已完成檢測柏傲莊I及II的建築結構，檢測結果顯示兩期共5座樓宇的結構安全均合符相關法例及法定標準，有關檢測報告已呈交相關政府部門。不過發展商指出，近日再主動委託獨立第三方機構進行覆檢，至今全部達標，完成報告後，集團會盡快披露結果。

發展商預計，於下周中起陸續向受影響的846戶買家發信，解釋有關延期交樓安排，並已成立專責小組，負責跟進買家查詢及後續安排。

柏傲莊III重建｜新世界銀彈急「補飛」 買家隨時袋過百萬補償

新世界及港鐵合作發展的大圍站柏傲莊 III ，昨（8日）公布因牆身底座混凝土檢測未達要求，主動提出拆卸重建，料需延期交樓約九個月，受影響的住戶涉846戶。發展商將向相關買家提供額外津貼及利息補償。據了解，柏傲莊 III 暫未有取消交易個案。

柏傲莊 III 暫未錄取消交易個案

而同日屋宇署亦表示，在6月18日得悉柏傲莊三期第八座7樓至8樓部分支柱所用的混凝土低於屋宇署要求強度；再於7月6日進一步接獲通知，第八座的混凝土承力牆及第一座部分鋼混凝土支柱及承力牆均出現類似情況，故暫停第一座相關上蓋建造工程。

外界關注知悉石屎未達標下 仍展開銷售

不過柏傲莊 III在6月20日依然進行項目的第三輪銷售，遭外界關注發展商在知悉石屎未達標的情況下，仍展開銷售程序。翻查資料，該盤第三輪連同及後售出的單位，涉及約180伙，涉資超過27億元，當中更錄得一伙新界區分層呎價樓王的特色單位，呎價高達4.5萬元。