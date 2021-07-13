高力：中環金鐘甲廈錄淨吸納　三年來首見　料明年租金重拾升軌

物業顧問高力今日（13日）發布《2021年第二季季度報告》，認為房地產市場正處於轉捩點，整體市場氣氛好轉，需求上升，預計整體物業價格在今年底前可觸底反彈。

高力香港商業物業服務主管顏慧萍相信，預計到今年底，租賃市場會進一步改善，跨境理財通推出後，有望帶動內地金融服務機構的租賃需求。她指，甲級寫字樓租金在過去兩年已調整，預計下半年寫字樓租金跌幅將減慢，料全年跌約6%。

因為租金下跌，她估計部分外資公司趁機遷回核心區，預計租金明年起會重拾升軌，有約1%至3%的平穩增幅。

高力香港商業物業服務主管顏慧萍（左三）指，甲級寫字樓租金在過去兩年已調整，預計跌幅將減慢，全年甲廈租金估跌約6%。

中環及金鐘商廈錄淨吸納 三年來首見

資本市場及投資服務行政董事翟聰指，機構投資者重返市場是最大的轉捩點，中環和金鐘等核心商業區的租賃活動有所回升，第二季本港整體寫字樓租金按季跌1.6%，核心商業區租金則按季跌1%，兩者跌幅均收窄。

期內，中環及金鐘的甲級寫字樓錄得約68,300平方呎淨吸納量，為2018年第二季以來首次錄得正數。翟聰預料，內地企業和金融公司升級搬遷，將成為下半年的新趨勢，帶動寫字樓租賃市場。

另外在零售物業市場，商舖服務行政董事吳凱寧表示，隨著疫苗接種率提高、社交距離措施放寬，以及消費券計劃推出，相信零售物業市場最壞情況已經過去，預測下半年一線街道租金持平，全年累跌約3%，料明年有更多長租約落戶一線街道。

相比之下，工業物業的表現較為出色，逐步復甦。第二季度的資本和租金均錄得升勢。倉庫租金按季上升約1.1%，帶動上半年租金反彈約3.5%，按年則下跌約5.3%。