大排檔陳根記承租之石門巨舖1.39億沽　日清合味道代理商接貨

由馳名大排檔陳根記租用的石門京瑞廣場二期兩個相連地舖，新近以1.39億元易手，新買家為代理日清合味道杯麵、即食麵產品的老牌食品商有成行辦館，有成行同時又斥9,100萬元買入毗連的3號地舖，即合共斥資2.3億元入市。

參考兩個月前，有成行辦館以2.17億元沽出粉嶺全幢工廈，帳面大賺近十倍，料是次入市屬「先沽後買」的換貨部署。

據土地註冊處資料，石門安群街1號京瑞廣場二期地下5號舖及56號舖，於上月24日以1.39億元沽出，而地下3號舖則於上月25日以9,100萬元沽出，新買家均為廣大食品有限公司（Kwong Tai Sik Pung Company Limited），該公司董事為老牌食品出入口零售商有成行辦館的管理層或相關人士。

馳名陳根記租相連舖 月租37萬

上述5號地舖面向安群街，而56號舖則為商場內舖。前者建築面積3,252平方呎，後者3,491平方呎，合共6,743平方呎，是次成交呎價約20,614元。至於3號地舖面積3,223平方呎，同樣面向安群街，呎價28,235元。

資料顯示，上述5號及56號兩個舖位，由發展商億京持有，並租予陳根記飲食有限公司，每月租金37萬元，租約期至2021年9月30日，隨後可選擇續租三年。而3號地舖則由另一食肆承租，月租約22.6萬元。

陳根記為老牌大排檔，早年在沙田禾輋邨的冬菇亭營業，惟在2018年面臨結業危機，最終改為承租石門京瑞廣場舖位及大埔大明里的地舖。

合味道杯麵代理商2.17億沽粉嶺全幢工廈 持貨近廿年升值10倍

至於是次舖位新買家老牌食品商有成行辦館，翻查資料，於今年5月份才以2.17億元沽出粉嶺全有成行物流中心全幢，較十九年前購入價，帳面大賺近10倍，相隔兩個月再度入市。該全幢工廈總面積約46,278平方呎，呎價約4,689元。

翻查資料，有成行辦館早於1973年成立，為一家食品、家居用品、生活日用品的出入口商、分銷商、批發商及零售商。主要業務為代理國外食品品牌，並批發予香港零售連鎖店，主打產品包括日清食品（1475）旗下的合味道杯麵及即食麵等。