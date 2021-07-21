屯門上嵐再加推16伙　折實均價20334元　本周日首輪賣79伙

建灝地產位於屯門新盤上嵐，今日（21日）加推第3號價單，涉及16伙，全屬中高層一房單位，實用面積由285至290平方呎，整批折實平均呎價為20,334元，較首張價單的18,388元高約10%。發展商同時公布銷售安排，定於本周日（25日）發售79伙。

建灝地產集團投資部經理鄭智荣表示，今天再度加推第三份價單，全部屬中至高樓層單位，望開揚景觀，故是次加幅約2%至3%。他又指，會視乎市場反應再決定加推數量。

今日加推的3號價單，涉16伙，扣除最高16%折扣優惠後，折實售價由554.61萬至599.8萬元，折實呎價介乎19,339元至20,827元。入場單位為10樓E室，實用面積285平方呎，折實售價為554.61萬元。

發展商今日下午6時許，亦公布了銷售安排，將於本周五（23日）截票，本周日發售79伙，以抽籤方式決定揀樓次序。首輪銷售的79伙，實用面積由265至290平方呎，折實售價由450.18萬至599.8萬元。整批市值合共約5.03億元