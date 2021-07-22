樓上燕窩莊董事7650萬購柏傲莊 III特色戶　料獲「兩球」額外津貼

早前大圍站柏傲莊 III一個連天台特色戶，以呎價逾4.5萬元沽出創下新界分層住宅新高，單位買家終曝光，為售賣貴價優質補品的樓上有限公司（前稱樓上燕窩莊）董事侯君剛。由於柏傲莊 III需拆卸重建，發展商早前公布將向受影響買家提供額外津貼，預計侯君剛可獲接近200萬元的相關津貼。

據土地註冊處資料，上述個案為柏傲莊 III第1A座62樓A室，在7月8日以7,650萬元沽出，新買家為侯君剛（HAU KWAN KONG）。侯君剛為樓上有限公司（前稱樓上燕窩莊）的董事。

上述單位屬四房雙套連天台特色單位，實用面積1,695平方呎，早前以招標形式售出，成交價7,650萬元，呎價約45,132元，打破新界分層戶呎價紀錄。

呎價4.5萬打破新界分層戶呎價紀錄

惟需要留意，大圍站柏傲莊 III 早前因牆身底座混凝土檢測未達要求，主動提出拆卸重建，受影響的買家將可獲租金補貼及利息補償的額外津貼。當時發展商舉例指出，買家以即供付款辦法買入一個樓價1,500萬元的單位，可獲約115萬元的額外津貼，但若以建期付款辦法買入單位，則可獲約38萬元的額外津貼。

翻查資料，是次侯君剛採用建期付款辦法入市，以其樓價7,650萬元的單位計算，預計他可獲得約193.8萬元的額外津貼。

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憧憬通關｜樓上燕窩莊董事1.2億買上水新發街舖 半年斥2.6億掃貨

翻查資料，侯君剛或相關人士近月積極在市場買入各類物業，如在今年6月初以1.2億元購入上水新發街44號地下連入則閣樓，而1月份則以1.05億元買入天水圍天瑞路88號俊宏軒1樓101至102號舖。

至於去年12月，侯氏二人斥資約3,230.76萬元，購入尖沙咀新港中心2座中層單位，呎價約1.56萬元，創該廈過去三年的低位水平。