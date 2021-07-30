驗樓｜恆大·珺瓏灣獲84分　窗戶失分多　鍾Sir：內房嚟講算唔錯

內房恒大（3333）近年開始在港發展地產項目，旗下位於屯門掃管笏的恆大·珺瓏灣，屬集團在港第一個住宅樓盤，項目分兩期發展，第1期近月陸續收樓，記者偕驗樓師鍾智剛（鍾Sir）前往驗收一個一房單位。

是次驗收單位位於第1A座高層G室，實用面積321平方呎，一房間隔，配開放式廚房。經鍾Sir仔細驗收後，發現玻璃窗戶成失分「重災區」，除出現漏風，更有崩花、焊漬等問題，需要修維及更換，其他部分則未發現致命瑕疵，單位最後獲84分，鍾Sir指「內房嚟講算唔錯！

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連牆紙交樓屬大挑戰 「揩花左好大鑊㗎」

有別於一般新盤，恆大·珺瓏灣1期的交樓標準是連裝修，業主收樓時，全屋已貼上牆紙、配備觀皮面（軟墊）、金腳線等，做法甚少見。惟業主難免會擔心牆紙、觀皮面等預設組件，會遮蓋了「真身」的造工瑕疵。

鍾Sir指，牆紙無礙驗收牆身空鼓等問題。經檢查後，單位未有發現任何空鼓，而牆紙手工未見大問題，只有部分牆身角位有起泡情況，需要重貼。

鍾Sir又指，「交樓貼埋牆紙，難做好多㗎！發展商仲慘，如果油漆揩花咗，搵個油漆佬嚟補一補灰髹就得，但牆紙揩花左，係要成幅換，好大鑊㗎！所以香港樓一直都唔交牆紙就係啲發展商知道交牆紙會好大鑊！」

交樓附設的牆紙，跟一般牆紙打理方面無異，惟建築時大部分的用料都以水稀釋，單位建好後隨即貼上牆紙，有機會令水氣殘留牆紙與牆身中間，致令牆紙相對容易出現紕口，鍾Sir提醒業主多加留意，如在執修期內發現有問題，請發展商上樓修繕即可。

窗戶成失分重災區 單項扣掉8分

單位牆紙手工及牆身造工大致合格，只因少量手工瑕疪被扣掉1分。至於單位的失分重災區則落在玻璃窗戶上，整個大項被扣掉8分。睡房窗戶的問題包括有崩花、污漬及焊漬，需要作出修補及更換。而客廳的窗戶則有漏風問題，鍾Sir指，一般有漏風問題的窗戶，遇上打風落雨都有機會入水，需要修理。可幸的是今次出問題的窗戶屬上懸窗，較少出現入水問題。

客廳地台傾斜 鍾Sir：呢個斜度好尷尬

在客廳窗戶的正下方，鍾Sir發現地台輕微傾斜4毫米，約為一個5元硬幣的厚度，按理需重造地台，惟今次鍾Sir指，「呢個斜度好尷尬，都唔知執唔執好。」他解釋指，蕩地台的允許偏差為3毫米，故建築工人只會造到達至允許偏差的平整度，即是所有「合格」地台都會有1至3毫米的偏差。

換言之，即使找工人作修繕，他們只會把傾斜4毫米的地台磨平至傾斜3毫米，加上修繕地台屬「大工程」，需要先移除地腳線、地面等組件，且有機會在修繕期間造成其他瑕疵。鍾Sir建議業主先考慮地台傾斜的位置會放置甚麼傢具，再決定是否進行修繕工程。

其他瑕疵方面，廚房雪櫃及廁所鏡櫃櫃門均出現刮邊情況，需要調較櫃門位置，不然每次開關櫃門均會令旁邊面料破損，加速傢具折舊。

事實上，除造工瑕疪外，驗收時亦發現單位內有不少建築工人遺留下的垃圾及污漬，導致單位「整潔」項目被扣分。最終驗樓得分為84分，屬B級「優質」水平。

電蒸爐置在腳邊 廚櫃形同虛設

發展商在設計納米單位時，一般會用盡每寸空間，是次驗收的單位實用面積321平方呎，配開放式廚房，細小的廚房中，發展商附送洗衣機、雪櫃、爐具等基本家電，還有附送一個電蒸爐，惟置於廚房鋅盤下方，接近地面位置。鍾Sir笑言：「有啲新盤，蒸爐就放到好高，唔夠高就攞唔到；呢度就放喺低位，咁放低好過放高嘅，但其實太低都係攞唔到。」

蒸爐的位置直接影響鋅盤下方喉管的擺位，由於要遷就蒸爐，水管要排至較外的位置，變相阻擋廚房的水制。鍾Sir表示，廚房這組「筷子掣」放得太入，基本上不能扭動。他又指，開放式廚房大部分櫃內都設有喉管，缺乏收納空間。