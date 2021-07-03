消費券｜4大支付營辦商優惠一文睇清　識揀隨時賺多逾萬元獎賞

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-07-03 08:00

政府向市民派發5,000元的電子消費券計劃，將於明日（7月4日）接受登記，最快8月領取。與以往向市民直接派發現金不同，今次政府會透過4間電子支付營辦商，包括支付寶 AlipayHK、八達通 Octopus、拍住賞Tap & Go及微信支付，讓市民領取消費券。為吸引市民選用，4間電子支付營辦商皆摩拳擦掌，推出多項優惠。不過各營辦商推出的優惠多為消費後回贈。為協助市民成為一個精明消費者，以下會列出各營辦商推出的優惠內容，讓市民先行貨比三家，務求選用一個最合適自己的收取電子消費券渠道。

八達通用戶可多賺3,118元

登記獎賞：首200萬名於政府消費券中央登記系統，以八達通卡完成登記的市民，並已將該卡加入八達通App，可賺18元八達通增值額。推廣期由7月4日至9月2日。

消費獎賞：憑已登記的八達通卡，單月消費滿1,000元，需要以200元或以上的交易累計，可賺50元八達通增值額。即於8月及9月期間，連續兩個月最多的市民，可獲100元八達通增值額，名額一百萬個。推廣期由7月4日至9月2日。

用八達通卡消費，可於全港各式各樣大小商戶享用消費券選購電器及電子產品 、網上購物平台、中西式食肆及酒店餐廳、時尚服飾、珠寶金飾、運動用品、家具等，更有連串商戶優惠，總值超過3,000元。

首200萬名於政府消費券中央登記系統，以八達通卡完成登記的市民，並已將該卡加入八達通App，可賺18元八達通增值額。推廣期由7月4日至9月2日。（資料圖片）

AlipayHK用戶可多賺10,030元

訂閱獎賞：由即日起至7月3日，於AlipayHK App內消費券早鳥獎賞頁面中，點擊「立即訂閱」；並於政府中央登記系統中，選擇AlipayHK登記，經確認後30元消費券早鳥獎賞 （5元禮券6張），將於2至3個工作天內自動發放。

登記獎賞：由7月4日登記期開始，用戶成功登記以AlipayHK領取消費券並獲得確認後，可於近百間商戶中揀選最多5份心儀獎賞禮遇，最高總值5,000元，提供獎賞的商戶範圍從餐廳、酒樓到超市、日用雜貨，從化妝品、奢侈品到staycation等。

成功登記消費券後，每月消費次數最多的首10位用戶，可額外獲5,000元獎賞，更可獲得額外印花，於年底「雙十一購物節」期間享更多優惠。

分享獎賞：用戶可分享活動頁面給朋友，如成功分享予3位好友可中額外揀選多1份獎賞、5位好友可再額外揀選獎賞，最多可獲7份。分享次數最多的頭10位用戶可各享iPhone 12 Pro Max 一部。

「超離地特別賞」優惠：於指定登記階段期内，首兩名AlipayHK合資格用戶，若成功於政府消費券中央登記系統登記，並選擇AlipayHK收取消費券，便可贏取AlipayHK的「六重獎賞」。

於指定登記階段期内，首兩名AlipayHK合資格用戶，若成功於政府消費券中央登記系統登記，並選擇AlipayHK收取消費券，便可贏取AlipayHK的「六重獎賞」。（資料圖片）

WeChat Pay HK用戶可多賺15,042元獎賞

訂閱獎賞：即日起至9月1日，用戶利用WeChat掃瞄活動的推廣海報，進入活動頁面，並填寫手提電話號碼驗證，完成後即訂閱與消費券相關的資訊，並可獲12元電子現金券。參與商戶共有40家，包括7-Eleven、新鴻基地產旗下商場、莎莎等 。且後續正式用WeChat Pay HK 登記消費券及成功收取消費券後，用戶即可獲得30元WeChat Pay HK 加碼賞。

而任何已參與「消費券資訊早鳥訂閱有賞」的用戶，若進入「邀請親友消費券齊齊加碼」的活動頁面，可透過多種方式邀請親友參與活動，每成功邀請一名親友，可獲20元加碼賞，每位用戶於推廣期間最多可邀請250人，即最高價值5,000元的加碼賞。

消費獎賞：消費券期間，WeChat Pay HK超過百間合作商戶大派優惠，用戶可獲超過10,000元商戶優惠券。

另外，WeChat Pay HK與富融銀行贊助無綫電視 (TVB) 遊戲，將於今日起至8月27日舉行一共四輪「睇電視，抽WeFun， 5000融易變10000」遊戲，參加者有機會獲取 100% 金積分， 5,000 元的消費券有機會倍升至10,000元。

只要市民用 WeChat Pay HK 登記領取政府消費券，用政府消費券每滿500元，即可揭曉抽獎一次。

街市專享：WeChat Pay HK在「街市碼上餸」的基礎下，夥拍建華集團（香港街市）推出優惠。用戶於香港街市透過WeChat掃描二維碼訂閱消費券資訊，即送兩張6元的電子現金券，消費滿20元可使用1張。該活動將於6月1日起直至政府消費券接受登記前一天。

WeChat Pay HK支援中小商戶以簡單易用、無需安裝費用的微信簡易程序快速連接WeChat Pay HK，並使用二維碼收取港幣付款。

Tap & Go拍住賞用戶可多賺300元

另類獎賞：即日至7月24日中午12時，Tap & Go「拍住賞」用戶於App內記下推薦碼，並以此首次成功登記DrGo，即可獲得「Never Give Up網上慈善演唱會」電子門票一張。該演唱會於7月24日周六晚上8時30分，由MIRROR成員Anson Lo、Edan Lui呂爵安及陳卓賢舉行。

此外，用戶亦可獲得兩項迎新禮品，包括 DrGo 200元電子券一張、 原味家作30元電子現金券一張。

雲閃付優惠：在本年8月1日至10月31日，客戶於 Tap & Go「拍住賞」消費券計劃帳戶內，以虛擬「拍住賞」銀聯卡透過雲閃付 App、Apple Pay 或 Huawei Pay 當中的任意一種方式，消費滿 50元或以上，便可獲一次性50元 Tap & Go「拍住賞」儲值額回贈。

另外，使用 Tap & Go「拍住賞」消費券計劃帳戶的虛擬「拍住賞」銀聯卡，通過雲閃付App消費，可獲得消費金額的5%獎賞，全期最高獎賞高達250元 。