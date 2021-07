消費券｜華置推逾千萬獎賞　甘比：大家積極消費經濟復甦指日可待

政府早前推出消費券,多間企業均推出優惠,以吸引人流。最新華人置業(0127)所管理的 The ONE、皇室堡、新港中心、銅鑼灣地帶、東角LAFORET 及灣仔電腦城,將由今8 月起推出「消費券線上線下大賞」,送出逾1,000萬元現金券。

集團指,凡使用政府消費券計劃指定的支付平台,包括八達通、支付寶香港、WeChat Pay HK 及 Tap & Go「拍住賞」,在The ONE、皇室堡及新港中心場內消費,及於「The ONE‧皇室堡‧新港中心 eSHOP」網上商店消費,有機會獲得以下三大豐富獎賞。

集團指,若顧客透過四大平台在 The ONE、皇室堡或新港中心的商戶消費滿1,000 元,可獲贈價值100元商場購物現金券;消費滿3,000元,更可獲贈價值500元的美食及商場購物現金券,有關現金券均不設最低消費,總值約500萬元。

華置送出逾1,000萬元現金券。(公司提供)

另外「The ONE‧皇室堡‧新港中心 eSHOP」網上商店將首度公開發售六大商場的購物現金券,並接受顧客透過四大平台付款。顧客購買500元購物現金券,即獲贈100元購物現金券,多買多送,總值超過500萬元;每人可獲贈的購物現金券最多為500元;有關購物現金券將分階段發售及送出,全數有效期至2022年3月31日。

最後,The ONE Club 及 WINDSOR CLUB 的會員,於8月至12月期間,逢星期一透過四大平台分別在 The ONE 及皇室堡消費,將獲得5倍會員積分(上限為30,000 分)。集團指,詳情留意六大商場日後在 Facebook 的公布。

行政總裁陳凱韻表示,全力支持政府消費券計劃,希望在結合商場的現金券獎賞後,加強其紓困及振興的功能,深信只要大家對香港的前景抱有信心,積極參與消費,香港的經濟復甦指日可待。