消費券｜華置推逾千萬獎賞　甘比：大家積極消費經濟復甦指日可待

政府早前推出消費券，多間企業均推出優惠，以吸引人流。最新華人置業（0127）所管理的 The ONE、皇室堡、新港中心、銅鑼灣地帶、東角LAFORET 及灣仔電腦城，將由今8 月起推出「消費券線上線下大賞」，送出逾1,000萬元現金券。

集團指，凡使用政府消費券計劃指定的支付平台，包括八達通、支付寶香港、WeChat Pay HK 及 Tap & Go「拍住賞」，在The ONE、皇室堡及新港中心場內消費，及於「The ONE‧皇室堡‧新港中心 eSHOP」網上商店消費，有機會獲得以下三大豐富獎賞。

集團指，若顧客透過四大平台在 The ONE、皇室堡或新港中心的商戶消費滿1,000 元，可獲贈價值100元商場購物現金券；消費滿3,000元，更可獲贈價值500元的美食及商場購物現金券，有關現金券均不設最低消費，總值約500萬元。

華置送出逾1,000萬元現金券。（公司提供）

另外「The ONE‧皇室堡‧新港中心 eSHOP」網上商店將首度公開發售六大商場的購物現金券，並接受顧客透過四大平台付款。顧客購買500元購物現金券，即獲贈100元購物現金券，多買多送，總值超過500萬元；每人可獲贈的購物現金券最多為500元；有關購物現金券將分階段發售及送出，全數有效期至2022年3月31日。

最後，The ONE Club 及 WINDSOR CLUB 的會員，於8月至12月期間，逢星期一透過四大平台分別在 The ONE 及皇室堡消費，將獲得5倍會員積分（上限為30,000 分）。集團指，詳情留意六大商場日後在 Facebook 的公布。

行政總裁陳凱韻表示，全力支持政府消費券計劃，希望在結合商場的現金券獎賞後，加強其紓困及振興的功能，深信只要大家對香港的前景抱有信心，積極參與消費，香港的經濟復甦指日可待。