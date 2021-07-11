消費券｜首周已錄逾480萬個登記　陳茂波回應三大疑問

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-07-11 11:35

財政司司長陳茂波今（11日）發表網誌稱，消費劵計劃開始接受登記至今，已錄得逾480萬個申請。不過，陳指消費券計劃始終是一項新舉措，涉及七百多萬名市民、十多萬商戶，系統既要方便亦要安全，要容許大額購物更要鼓勵小額消費，市民也需要時間理解系統的設置與要求。

陳茂波續指，注意到部分市民對計劃提出三大常見問題，他有以下解答。

一) 消費劵計劃已完成登記，也有參考編號，但為什麼還未收到有關登記結果的短訊通知?

市民在遞交登記後，首先會收到短訊，確認系統已收到你的登記並正進一步處理。

以電子方式完成登記後，會在約一星期收到有關登記結果的短訊通知。以書面方式登記的市民，則會在交表後約兩星期收到有關登記結果的短訊通知。由於登記人數多，系統需要時間處理。請避免重複遞交登記，以免令登記的處理時間延長。

二) 進行電子登記時，選擇了填寫電子登記表格並上載身分證複本作身份認證，為何不能在遞交電子登記表時一併上載身分證複本？另外，在遞交電子登記表格並取得登記參考編號後，嘗試上載身分證複本，電腦系統竟顯示沒有相關登記紀錄，原因為何？

登記人如果選擇以上載身分證複本作身份認證，須按螢幕提示在遞交電子登記的24小時後，才可到消費券計劃網站進行上載。就此，政府會發出提示短訊到登記人提供的手機號碼。此舉是為了有效分流網絡流量，讓市民進行上載時系統有充裕的容量處理。

值得注意，在上載身分證複本前，市民的有關登記是未完成的。市民若嘗試提早上載身分證複本，系統會顯示沒有相關登記的紀錄。其實，對選擇以上載身分證複本作身份認證的登記人來說，只需在收到短訊後才上載身分證複本，便可迅速順利完成有關登記程序。

三) 消費券計劃的「在港居住」要求

計劃下「在港居住」的要求是登記人須於2021年6月18日之前的兩年期間曾經在港。換言之，如果登記人在2019年6月18日至2021年6月17日期間曾經在港，即使只是一天亦符合要求。

若登記人這期間內不曾在港，但符合特定原因，例如境外升學、企業派駐境外工作，又或是福建/廣東養老計劃的受惠人等，亦符合有關要求。

政府會就此作抽查，部份市民可能已收到以特定號碼852 5567 3873發出的短訊，須核證其符合「在港居住」的要求。他們可按短訊提供的電話號碼聯絡德勤．關黃陳方會計師行，然後以電郵、親身或委托他人向該會計師行遞交所需證明文件。