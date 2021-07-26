鄧成波家族3億沽油麻地巨舖　理文造紙李文俊承接

市區舖位錄大額成交。由鄧成波家族持有的油麻地寶翠大樓兩層巨舖，上月以3億元沽出，新買家為理文造紙（2314）主席李文俊。

據土地註冊處資料，油麻地窩打老道40號寶翠大樓1樓及2樓物業，6月30日以3億元沽出，新買家為GOLDEN SUPREME CORPORATION LIMITED，公司董事包括李文俊（LEE, MAN CHUN RAYMOND）及黃敏儀（WONG, MAN YI）。李文俊為理文造紙（2314）主席兼執行董事，黃敏儀則為其妻子。

窩打老道40號寶翠大樓，位於單邊位置，靠近油麻地消防局。（第一太平戴維斯提供）

上述兩層巨舖實用面積合共約18,800平方呎，成交呎價近1.6萬元。物業原由鄧成波家族於2009年以逾6,223萬元購入，鄧氏家族持貨十二年，帳面獲利約2.37億元，升值3.8倍。上址連同租約出售，現時租戶為窩恩居、金樂軒護老院，租期由2020年起、長達十年，料平均約4.2厘回報。

理文造紙市值258億

李文俊為理文造紙（2314）創辦人、「手袋大王」李運強之子，其家族持有的上市公司理文造紙，主要生產牛皮箱板紙及瓦楞芯紙，目前市值高達約258億元。李運強家族過去不時捐款作善事，部分大學建築物亦以李運強名字命名。

近月李運強家族成員也有入市動作，如李運強的女兒李文禎，在今年5月份以5,580萬元買入西貢慧灡花園單號洋房，洋房實用面積1,597平方呎，呎價約34,941元，屬首置名義入市。

兩年前斥14億購赫蘭道屋地 啃三成辣稅

至於李文俊近年也有買入住宅物業，且是超級豪宅。2019年4月，李文俊透過一間由他與妻子持有的公司，以14.5億元購入南區赫蘭道8號項目，地盤面積約8,792平方呎，按地積比率0.75倍發展，可建樓面22,369平方呎。以成交價計算，樓面呎價約6.5萬元。由於以公司名義買入，料須繳付三成印花稅，涉稅款4.35億元。