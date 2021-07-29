重建及按揭風波無礙新盤成交　7月錄24宗撻訂　創三個月新低

7月新盤市場波動，繼新世界（0017）柏傲莊 III 宣布拆卸重建、恒大（3333）被大型銀行拒收旗下香港新盤的樓花按揭申請、何文田傲玟及長沙灣愛海頌也分別宣布延遲交樓等消息，皆為新盤市場帶來暗湧。不過，新盤撻訂數字按月繼續下跌，反映上述不利因素對市埸影響有限。

撻訂宗數按月少16%

據本報統計，截至7月28日止，一手市場暫錄約23宗終止交易個案。其中，交樓無期的何文田傲玟佔3宗，發展商早前已宣布，買家取消成交可獲退回訂金及利息補償，扣除相關個案後，7月份迄今一手錄撻訂共20宗，較上月減少4宗，創近三個月以來新低。至於殺訂金額涉逾1,821萬元，較6月逾2,209萬元減少約17.5%。

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恒大．珺瓏灣2期錄一宗撻訂

內房恒大7月傳出被大型銀行拒收旗下香港新盤的樓花按揭申請，包括屯門恒大．珺瓏灣2期及長沙灣恒大‧睿峰。經統計後，兩盤只有恒大．珺瓏灣2期錄得一宗撻訂。據成交紀錄冊資料，上述個案為第5A座11樓D室，實用面積307平方呎，原於7月18日以528.1萬元成交，呎價17,202元，惟及後買家未有繼續交易，料遭發展商恒大殺訂5%，共約26.4萬元。

至於因混凝土檢測未達要求而需要重建的大圍站柏傲莊 III，發展商以銀彈「補飛」，提供多個賠償方案，項目7月則暫未錄得任何終止交易個案。

撻大訂續佔多數 愛海頌獨佔9宗

本月20宗撻訂個案中，撻大訂仍然佔多數，共有15宗。其中，長實（1113）長沙灣愛海頌獨佔9宗，屬7月份撻訂個案最多的項目，共涉樓價逾8,881萬元。

該9宗撻訂個案分布於屋苑第2、3、5座，每伙成交價由774.7萬至1,461.3萬元，估計發展商合共殺訂逾888萬元。愛海頌早前宣布需延遲交樓至明年，然而發展商早前表示，上述9宗個案屬一直以來累積撻訂個案，與延遲交樓無關。

↓↓↓其他新盤撻訂個案↓↓↓

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其他錄得撻大訂個案的新盤，包括新地（0016）南昌站匯璽 III、英皇（0163）西半山現樓半山捌號、其士國際（0025）大角咀傲寓、信置（0083）西貢逸瓏園、恒地（0012）長沙灣家壹及利奧坊‧曦岸，各錄得一宗，分別遭發展商沒收44.5萬至146.1萬元之訂金。

山水盈洋房撻細訂 路勁料殺訂160萬

7月撻訂個案中，不乏逾千呎洋房。路勁地產位於元朗錦田的山水盈洋房23號，洋房實用面積2,010平方呎，於上月28日以3211.7萬元成交，呎價15,286元，惟據成交紀錄冊顯示，洋房於簽訂臨時買賣合約後，交易再未有進展，料遭發展商沒收樓價5%之訂金，涉超過160.5萬元，屬本月遭殺訂最多的個案。