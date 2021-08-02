宏安5.15億沽金鐘統一中心全層　5年帳面升值不足1%

由宏安持有的金鐘商廈統一中心高層全層寫字樓，新近以5.15億元沽出，較2016年11月購入價帳面僅升值不足1%。

宏安集團（1222）與宏安地產（1243）聯合公布，宏安地產向獨立第三方東財管理出售位於金鐘統一中心30樓全層辦公室物業，現金代價5.15億元。宏安指，董事會不時對宏安及宏安地產各自之資產進行策略性檢討，以為各自之股東帶來最大回報。出售事項可重新分配其資源至未來投資機會及尋求其他增長機會。

月租約114萬 回報約2.7厘

上述全層透過俗稱「賣殼」的公司股權轉讓形式推行買賣，物業面積約20,488平方呎，成交呎價25,135元。新買家的公司董事為許大絢（Hui Tai Shun, Anthony）及梁先杰 （Leung Sin Kit），許大絢為環境規劃設計師，亦是環境規劃設計公司貝爾高林之總裁兼執行董事，上址現時月租約114.7萬元，租期至2023年，新買家享2.7厘回報。

翻查資料，宏安集團及宏安地產於2016年11月，以約5.12億元買入上述30樓全層單位，即持貨近五年，帳面升值約277.5萬元或0.54%。