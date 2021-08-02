半新盤連環蝕讓　維港頌四房戶3940萬沽　4年貶值8%

半新盤市場再錄蝕讓成交，其中，帳面損手比例頗高的的北角維港頌，有四房大戶新近以4,000萬元沽出，帳面蝕逾340萬元。

中原高級資深分區聯席董事林志達表示，維港頌7座低層B室，實用面積1,318平方呎，四房套房間隔，望維港海景，以3,940萬元沽出，呎價約29,894元，屬貼市價。新買家為用家。據知，原業主於2017年4月以4,289萬元買入上址，持貨四年，帳面蝕約349萬元，期內貶值8%。

連同上述成交，維港頌今年迄今暫錄7宗二手買賣，6宗帳面虧蝕，蝕幅由7%至16%不等，唯一帳面有賺之成交，幅度亦僅4%，或屬「明賺實蝕」。至於去年全年維港頌錄7宗二手，同樣佔6宗帳面虧蝕。

北角維港頌兩年前入伙，帳面蝕讓比例頗高。（資料圖片）

皓畋年內二手蝕讓比例44%

另邊廂，何文田皓畋亦再錄得一宗蝕讓，中原地產高級分區經理馬肇堅表示，單位為3座中層G室，實用面積907平方呎，三房套房間隔，另設工人房，單位座向東北方，享開揚市景，新近以2,260萬元連租約易手，呎價24,917元。

馬肇堅指，新買家看中屋苑擁巨型會所，且擁34名校網，議價後即決定入市自用。不過，原業主於2018年初以2,417萬元購入上址，現持貨三年多，是次轉手帳面需蝕約157萬元離場，期內貶值6%。

皓畋入伙近四年，連同上述成交，今年累錄約34宗二手買，帳面蝕讓個案佔約15宗，比例約44%。