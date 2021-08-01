上水歌賦嶺今年六賣六蝕　投資者一個原因劈價300萬蝕沽洋房

近月，古洞新發展區連續兩幅住宅用地以高價批出，最新一幅古洞第24區用地，每呎樓面地價達8,499元，較三個月前古洞第25區的批出地價，再推升近兩成。祭而，區內大型洋房屋苑的二手未見受惠，個別投資客持貨多年，見物業升值及回報未如理想，寧願止蝕離場。

利嘉閣地產助理分區經理林偉明表示，上水新近錄得一宗蝕讓成交，為上水歌賦嶺紅楓徑雙號屋，實用面積約1,315平方呎，屬三房一套間隔，望內園景。他指，原業主起初叫價1,800萬元放盤，議價後以1,488萬元沽出，劈價312萬元，減幅約17%，實用呎價約11,316元，此呎價水平與同區已補地價居屋相若。參考如景盛苑一伙435平方呎單位，近期二手成交呎價為11,218元。

代理續指，原業主為一名投資客，於2012年2月以約1,666.2萬元購入上址用作收租投資，惟單位投資回報未如理想，放盤多時仍乏人問津，終忍痛蝕讓，為求盡快「甩名」換貨。資料顯示，原業主持貨至今約九年，現轉手帳面虧損約178.2萬元，蝕幅近10.7%，扣除使費，料實蝕逾「兩球」。

參考歌賦嶺近期的租賃成交，如龍柏徑單號洋房，成交月租約4.38萬元，呎租24元，回報僅兩厘。

今年6宗成交全數「見紅」

參考數字，歌賦嶺今年截至6月底，暫錄得6宗二手成交，全數需要蝕讓，帳面蝕幅由4%至26%不等，而去年錄得的兩宗二手成交同樣要蝕，帳面蝕幅由14%至最多三成。代理指，歌賦嶺7本月暫錄3宗二手成交，屋苑現有約75個二手放盤，最低入場價由1,500萬元起。

歌賦嶺位於粉嶺古洞南粉錦公路338號，由253座獨立及半獨立洋房組成，單位面積由1,315平方呎起，於2013年入伙。