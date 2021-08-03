內地客「添食」再斥2.1億購白石角逸瓏灣洋房

大埔白石角逸瓏灣 I 錄得一宗大額二手洋房成交，成交價2.1億元，呎價高達5.7萬元，新買家為一名內地客，兩年前已斥逾一億元購入同區另一新盤3伙相連單位。

洋房設私人花園及泳池 呎售5.7萬

據土地註冊處資料，上述逸瓏灣 I 單號洋房，在7月19日以2.1億元易手，新買家為邱嚴杰（QIU YANJIE）。是次入市支付佔樓價15%的稅款。該幢洋房實用面積3,661平方呎，採四房間隔，地下樓層設有私人花園及泳池，地下低層部分設有三個車位。是次成交呎價約57,361元。

新買家兩年前斥億元購朗濤3伙

翻查資料，邱氏為一名內地客，為同區另一半新盤的業主。他於在2019年以1.017億元買入區內朗濤2座中高層合共3個相連單位，其中兩伙需要支付辣招稅15%，餘下一伙則付首置稅款。

至於是次成交的逸瓏灣 I 洋房之原業主，於2016年7月以1.92億元一手購入，是次易手帳面獲利約1,800萬元，期內升值9.4%。雖然上述買賣已經登記，惟有區內代理表示，該幢洋房豪宅過去未曾正式放盤，估計是次買賣有機會是業主自讓個案。