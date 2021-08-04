上月斥4.1億購黃竹坑500個車位　宏安：將翻新增值、暫不考慮拆售

近月「動作多多」、多次大手買賣工商物業的宏安地產（1243），早前斥資逾4.1億元買入黃竹坑珍寶閣停車場500多個車位，宏安地產投資部高級物業經理胡日發今（4日）出席活動時表示，隨港鐵黃竹坑站上蓋多個新盤落成，區內車位供不應求勢加劇，又指暫不考慮拆售該批車位。

集團上月以逾4.1億元買入黃竹坑珍寶閣低層地庫、地庫、地下及1樓至5樓，合共509個車位，惟現時每個車位的月租僅約2,000多元，較市場有明顯折讓。胡日發指，集團將會翻新停車場，為物業增值提高回報。

拆售停車場需補地價 機會較低

他又指，黃竹坑站整個上蓋住宅項目「港島南岸」，合共提供5,200伙，但僅提供約800個車位，認為車位數目未能滿足需求，故斥資買入珍寶閣的一籃子車位。他又表示，黃竹坑站首個住宅盤晉環預計在2023年入伙，估計隨各上蓋樓盤陸續進駐後，對區內車位的需求將會到達高峰。

被問及珍寶閣逾500個車位會否推出拆售，胡日發表示，該批車位設有條款不可拆售，若要進行拆售或需要向政府補地價，故暫未作此考慮，直指拆售車位機會較低。胡日發又表示，集團續留意各類型的物業，包括住宅及工商舖物業，直言「有錢賺的都會做」。

第一集團：焦點轉移至住宅市場

至於近年一直主攻工商物業的第一集團，其營業及市場部助理總經理郭照華表示，集團尋求多元化發展，料未來將會把焦點放在住宅市場上，不排除透過競投官地、私人收購等辦法增加土地儲備。他又指，集團旗下現有住宅項目待售，為南區淺水灣道72號屋地，實用面積約1.8萬平方呎，截至今年年中其估值約22億元。

淺水灣道72號屋地待售 估值22億

至於工商舖物業方面，郭照華表示，疫情轉趨穩定，投資物業市況轉趨穩定，下半年會繼續推售旗下工商新盤。其中，正在推售的荃灣工廈項目國際企業中心二期，目前意向呎價6,000至8,000元，而同區商廈國際企業中心三期，呎價1.04萬元起。

此外，美聯工商舖（0459）行政總裁盧展豪今日主持新分行開幕時表示，公司現時有550人，下半年有意增加一成人手。新開設位於荃灣TML廣場的新分行，面積約1,500平方呎，月租3.5萬元。