渣甸山皇第千萬豪裝複式戶　以1.85億易手　呎價逼6.5萬

豪宅交投轉旺，由資本策略（0497）、泛海國際（0129）等合作發展的渣甸山白建時道47號皇第，今日（5日）沽出一伙，為9樓及10樓B室複式戶，附有兩個車位，成交價1.85億元，成交呎價高達64,935元。

上址原為項目的示範單位，實用面積2,849平方呎，現樓改動為兩房連雙套房及儲物室間隔，據知裝修費約1,500萬元，由著名設計師梁志天負責設計。

↓↓↓皇第9樓及10樓B室複式單位↓↓↓

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據成交紀錄冊資料，今年皇第暫時沽出2伙，首宗成交為15樓A室，實用面積2,848平方呎，採三房間隔，於7月份以逾2.056億元賣出，成交呎價72,196元。

皇第累售10伙 套現逾19億

項目自2020年初發售至今，累積沽出10個單位，套現約19.35億元。已售出的單位成交價介乎1.68億至2.22億元，呎價5.89萬至7.8萬元，項目成交價及呎價最貴為16樓A室Simplex分層單位。