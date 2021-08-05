內地富商7.2億沽南區赫蘭道12號屋　四年大賺1.2億｜洋房直擊

超級豪宅屢錄高價成交個案。市場消息透露，近月市傳獲洽購至尾聲的南區赫蘭道11至12B號的12號洋房，最新落實透過俗稱「賣殼」的買賣公司股權形式，以約7.2億元易手，成交呎價高達9.12萬元，新買家為一名本地用家。而原業主為一名內地富商，持貨僅約四年，帳面大賺約1.2億元或兩成。

早年曾作示範屋 屋內裝修如「冰封」

上述物業地盤面積約9,917平方呎，現為一幢樓高三層的洋房，實用面積約7,891平方呎，提供5間套房，洋房內設有電梯直達各樓層。據了解，該幢洋房早年被發展商恒地（0012）選定作連裝修示範大屋，屋內裝修相當豪華。然而，原業主為內地商人，過去多年甚少居於上址，大屋如同「冰封」狀態，屋內裝修仍簇新，接近一手交樓的狀況。

【洋房豪華內櫳直擊】

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全屋設5間套房 主人房設書房

據代理提供的內部相片，單位附有豪華裝修，地下樓層空間十足，面向私人花園及泳池的客飯廳位置，設有多塊落地玻璃，客廳放置至少五張梳化，飯廳則放一張大圓桌，可容納至少12人，飯桌上設置水晶吊燈。至於連接地下與上層的樓梯則用上玻璃圍欄。

此幢超級洋房提供五間套房，當中一樓位置設有四間房間，而二樓全層則為主人套房，該層的書房同樣提供浴室。

望南灣、舂坎灣開揚海景

至於該洋房的戶外空間亦相當充足，設有天台約1,550平方呎、平台約592平方呎，享有開揚景觀，望南灣、舂坎灣海景。而私人花園、泳池、前庭等位置面積更達約4,917平方呎。地庫車房部分面積則約1,689平方呎，可容納至少5部私家車。

翻查資料，赫蘭道11至12B號由恒地發展，只提供四幢洋房，每幢實用面積約7,834至10,977平方呎。在2010年7月開售，其中11號洋房同年8月以6.6億元沽出，創下當時全港洋房的成交價新高紀錄，實用呎價約6.01萬元。

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曾由重慶富商安晉辰持有 多次抵押加按

至於最新成功易手的12號洋房，最早在2011年3月由發展商一手賣出，當時成交價5.47億元，實用呎價約6.92萬元，為當時項目呎價最貴的洋房。當時的買家為重慶富商、天來控股集團董事長安晉辰，不過，隨後安晉辰多次抵押洋房加按，直至2016年底洋房終透過「賣殼」形式以6億元售予另一蔡姓內地富商。

該名蔡姓富商購入洋房後，在2017年即以7.4億元放售物業。直至近月豪宅市況轉旺，叫價一度提升至8億元。最終該洋房新近落實以7.2億元易手，蔡姓內地富商業主持貨約四年，帳面大賺約1.2億元或兩成。