手遊「神魔之塔」創辦人1億購天賦海灣相連戶

市場消息指，手機遊戲「神魔之塔」創辦人之一的曾建豪，新近以約1億元購入大埔白石角天賦海灣一對相連戶。他本身已持有同座高一層的天池屋單位，不過是次以買賣公司股權形式易手，料可省稅1,500萬元。

相連戶一手賣出後「未曾有人住過」

市場消息透露，天賦海灣1期1座高層A及B室相連戶，實用面積1,975及1,690平方呎，屬五房及四房間隔，合共約3,665平方呎，過去數年在市場推出放售，合共叫價約1.1億元，惟一直未獲承接。

近月豪宅市場轉旺，該相連戶終透過俗稱「賣殼」的買賣公司股權形式，以約1億元沽出，呎價約27,285元。有區內代理透露，上述兩單位在十年前一手賣出後，一直處於閒置、交吉的狀況，「未曾有人住過」。

曾建豪於上月擔任兩間公司董事

據土地及公司註冊處資料，上述天賦海灣1期1座高層A及B室相連戶，分別由兩間公司盈廣投資有限公司（PROFIT SINO INVESTMENT LIMITED）及德雅投資有限公司（PERFECT GLORY INVESTMENT LIMITED）持有。

不過上述兩間公司在7月份出現董事變更，原本的公司董事在7月初離任，取而代之的新公司董事為曾建豪（TSANG, KIN HO）。據了解，曾建豪為手機遊戲「神魔之塔」創辦人曾氏兄弟之一。由於以公司股權轉讓形式易手，料曾建豪可節省逾1,500萬元辣稅。

曾建豪早前斥近億購入上層天池屋

事實上，曾建豪本身已持有天賦海灣1期1座一個高一層的天池屋，於2011年斥資9,276萬元購入，實用面積2,484平方呎，附有逾3,200平方呎天台及私人泳池。有代理指，該天池屋正由曾建豪自住。換言之，曾建豪現持有天賦海灣1期1座三個高層單位，未知三個單位、共約6,149平方呎的樓面能否打通。

鍾愛新界豪宅 去年斥8000萬購御龍山

過去曾建豪鍾情投資新界區豪宅，如2020年5月斥資8,000萬元買入火炭御龍山最後一伙，為9座頂層單位，屬複式連泳池的特色戶，實用面積3,070平方呎。