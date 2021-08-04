21 BORRETT ROAD業主再斥3.9億掃兩伙　啃辣稅近六千萬

辣招效力漸失，港島豪宅再錄支付巨額稅項的入市個案。長實（1113）半山波老道21 BORRETT ROAD兩伙高層同層單位，以合共3.9億元成交，新買家本身已持有同屋苑一個單位，是次「添食」需支付樓價15%的辣招稅，涉稅額5,850萬元。

據土地註冊處資料，21 BORRETT ROAD第1期高層同層6號及7號室，在7月分別以1.815億及2.085億元成交，新買家同為YAN HONGYAN。兩個單位分別涉2,722.5萬及3,127.5萬元的辣招稅款，佔樓價15%，反映買家本身已持有其他物業。

資料顯示，上述兩單位實用面積各為2,169及2,316平方呎，同為四房間隔，成交呎價約83,679元及90,026元。

21 BORRETT ROAD逾3.7億天池屋現摸貨？ 內地豪客邱明靜再入市

值得留意，YAN HONGYAN在今年3月份曾斥資逾3.77億元，買入21 BORRETT ROAD第1期頂層戶，屬連天台及泳池特色戶，惟持貨不足三個月即轉售（SUB-SALE），6月份把單位以相同價格轉售予活躍於本地豪宅市場的邱明靜（QIU MINGJING）。不排除為業主內部轉讓。

持有21 BORRETT ROAD 3伙 價值近6.3億

而在轉售價值3.77億元豪宅後，YAN HONGYAN在7月份再以首置名義入市，斥資約2.385億元買入21 BORRETT ROAD第1期中層1室，繳稅1,013.81萬元，佔樓價4.25%。計及最新成交，目前YAN HONGYAN持有21 BORRETT ROAD合共3個單位，總買入價共6.285億元。