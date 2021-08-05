五新盤獲批預售　包括鴨脷洲利南道地王、啟德THE HENLEY第3期

地政總署公布，7月共批出5份預售樓花同意書，全屬住宅項目，包括鴨脷洲利南道66號豪宅項目、啟德THE HENLEY第3期、港島南岸第2期揚海、天水圍Wetland Seasons Bay第1期，以及青衣薈藍，5個樓盤合共涉及2,843伙，數目為自2018年11月後，近三十二個月新高。

黃竹坑站揚海短期上載樓書

上述5個新盤中，新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay及宏安（1243）青衣薈藍，分別於今天（5日）開放示範單位及開價。至於由嘉里建設（0683）、信和置業（0083）及港鐵（0066）合作的黃竹坑站港島南岸第2期揚海，今日已簽署宣傳委託書予各物業代理，預計短期內將上載樓書。

鴨脷洲地王獲批 火炭星凱‧堤岸仍待批

至於2017年創下當時全港地王、由龍光地產（3380）及合景泰富（1813）合作發展的鴨脷洲利南道66號項目，同樣已獲批預售，料提供295伙，預計關鍵日期為2022年3月底。至於九龍方面，恒地（0012）啟德THE HENLEY第3期亦獲批預售，涉及404伙。

據最新資料，7月份仍有18個住宅項目待批預售樓花同意書，包括中洲置業旗下、沙田大型新盤星凱‧堤岸，以及會德豐啟德沐泰街10號項目和茶果嶺KOKO HILLS第3期。

此外，上月並未有項目申請預售樓花，令待批樓花單位只有9,796伙，跌穿一萬伙水平。