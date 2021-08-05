投資者1003萬沽匯璽 II 海景一房戶　實蝕「兩球」離場

市區鐵路上蓋盤錄得一宗勁蝕個案，南昌站上蓋匯璽 II 一個由投資者持有的高層海景戶，新近以1,003萬元沽出，較三年多前的購入價帳面貶值近一成。若計及稅款及佣金等支出，估計投資者實際蝕近「兩球」離場。

香港置業高級聯席董事謝啟源表示，匯璽 II 3B座高層B室，一房間隔，實用面積349平方呎，外望海景，早前以1,050萬元放盤，數個月後獲外區客接洽，議價後減價47萬至約1,003萬元成交，實用呎價約28,739元。據了解，買家為一對夫婦，心儀物業位處高層兼享海景，睇樓一次即拍板入市 。

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2017年開售 一房戶價格逾千萬

資料顯示，原業主於 2017年12月以約1,108.9萬元一手購入上述單位，持貨約三年半，是次轉售帳面蝕約105.9萬元，跌幅約9.5%。不過，原業主買入單位時支付稅款約83.16萬元，加上代理佣金約10萬元，估計實際需要蝕約199萬元。

據代理指出，上址單位原業主為一名投資者，近年把單位出租，估計持貨期間的租金收入可抵銷部分蝕幅。以匯璽 II上月一宗租務為例，一個享市景、面積約350平方呎的3B座極高層F室，月租約1.8萬元，以此估算，上址一年收租約21.6萬元。

匯璽海景銀主盤3550萬沽 四年帳面貶值近800萬

參考匯璽今年初曾錄得大幅貶值個案。今年2月份一個原由內地客持有的匯璽2A期1A座中低層A室，淪為銀主盤，實用面積約1,503平方呎，屬三房套房間隔，以3,550萬元易手，較2017年4月購入價4,346.8萬元，帳面貶值約796.8萬元或18%。