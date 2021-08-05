柏傲莊 III｜多組買家更改樓價付款方法　賠償金額或增兩倍

新世界（0017）與港鐵（0066）合作發展的大圍柏傲莊 III，早前因部分牆身結構的混凝土檢測數據未達標，而需要拆卸重建。發展商約於7月24日陸續發信，向買家提出4項賠償方案，賠償金額則按買家的付款方式而定。不過，自7月底起，柏傲莊 III 錄得十多組買家更改付款方法。

據發展商最新上載之成交錄冊顯示，於7月29月及8月3日，合共有11組買家更改付款方式，當中9組由建築期付款改為180天即供付款計劃、一組買家由建築期付款改為420天即供付款、餘下一組則由420天即供付款改為180天即供付款計劃，涉及單位分布於第1B、8A及8B座各層。

即供較建期賠償額多兩倍

參照早前發展商公布之賠償方案，若單位以樓價1,500萬元計，選用即供（180天付款）買家，可獲額外津貼連利息補償約115萬元，較建期買家可獲賠金額38萬元，多出77萬元或逾兩倍。

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就有部分買家突然更改樓價付款方式，《香港01》記者昨（４日）向發展商新世界查詢相關更改會否影響單位之賠償金額，惟至截稿前仍未獲回覆。市場人士則估計，即使買家現階段更改付款方式，最終賠償方案仍以簽訂額外協議為準。

新世界7月8日公布，柏傲莊 III 因牆身底座混凝土檢測未達要求，需拆卸重建，料延期交樓約九個月，受影響的住戶涉846戶。同時發展商向買家提出4個賠償方案，其中3個方案會因應買家簽定臨時買賣合約的付款方法，3個臨時買賣合約的付款方法分別是180天付款計劃﹑420天付款計劃﹑建築期付款計劃。餘下一個賠償方案，則向有意取消交易的買家提供。