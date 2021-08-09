觀塘凱滙拆售近200個車位　暫沽40個　最貴索價近「三球」

近月以「打針送樓」大搞噱頭的信置（0083）觀塘住宅新盤凱滙，上月拆售近200個私家車位及電單車位，截至今（９日）暫沽出40個車位，套現逾1億元，個別私家車位成交價接近「三球」。有市場消息更指，有車位新近已租出，月租高達5,800元至6,000元，貴絕觀塘。

傳逾140個車位獲預留

據土地註冊處資料，凱滙一及二期新近錄得40宗車位成交，包括36個私家車位及4個電單車位，合共套現1.02億元。有區內代理透露，凱滙拆售車位獲逾140個車位獲買家預留，估計短期內會有更多車位買賣註冊登記。

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電單車位每個12萬 繳稅僅100元

當中，私家車位成交價介乎265萬至299萬元，分布在項目一期及二期B1及B2層，每名車位買家均需要支付成交價1.5%作為稅款，涉款約39,750元至44,850元。至於電單車位每個成交價則為12萬元，由於成交價較低，每個車位僅需要繳稅100元。

據了解，凱匯一及二期的車位拆售在上月底開始部署，當時公布的價單，提供177個私家車車位及21個電單車位。

市傳車位月租6000元 貴絕觀塘

據市場消息透露，新近已有車位成功租出，月租高達5,800元至6,000元，料貴絕區內車位租金水平。至於由發展商持有收租的車位，則暫未有提供意向月租，目前只以時租出租，私家車位每小時約22元，貨車則為每半小時25元。至於電單車位為每日40元。

Mount Nicholson累售43個車位 平均成交價971萬

事實上，近月部分發展商密密拆售一手新盤的車位，如山頂聶歌信山道超級豪宅Mount Nicholson在今年5月份推出售，至今已累積售出43個車位，總成交金額約4.176億元，平均每個車位成交價約971萬元。