單位直擊｜太古城靚裝三房2518萬易手　持貨三十載勁升15倍

踏入8月首兩天，藍籌屋苑太古城已錄得3宗成交。其中，紫樺閣中層一個三房單位，新近以2,518萬元易手，單位三十三年間帳面賺升值15倍。

上述單位為太古城紫樺閣中層G室，實用面積1,015平方呎，屬三房一套連工人房間隔，向東北，望鰂魚涌公園景、池景及海景。據了解，原業主因為子女長大遷出，決定把單位放售，原先叫價2,600萬元。至近日獲區外客接洽，議價後減價82萬元，至以2,518萬元將單位易手，呎價24,808元，較屋苑近期平均呎價約2.1萬元高約13%。據代理提供相片可見，單位裝修簇新，而且景觀開揚，屬屋苑優質盤源。

【成交單位直擊】

中原地產資深區域營業董事趙鴻運透露，原業主於1988年5月以153萬元買入單位自用，持貨至今三十三年，帳面獲利2,365萬元，單位期內升值超過15倍。

近期樓市表現向好，市場關注二手放盤叫價會否轉進取。趙鴻運指，近期股市動盪，議價空間相對較大，不過高層靚景單位的業主，一般叫價仍較「硬淨」。他續指，屋苑現時擁高層海景的優質單位盤源不多，只佔放盤總數約20%。