單位直擊｜銀主放售荃灣區罕有自製複式戶　呎價低見1.28萬

二手樓價頻頻破頂，部分買家轉向銀主盤市場尋寶。市場消息透露，荃灣縉庭山一個自製複式銀主盤，新近以1,368萬元易手，呎價低見1.28萬元。

上述單位為荃灣縉庭山3座低層自製複式單位，實用面積1,065平方呎，下層單位外接約258平方呎平台，近日以1,368萬元易手，折合呎價12,845元，較屋苑平均呎價約14,687元低約12%。

市場消息指，上述單位由銀主於去年12月起放售，原叫價1,388萬元，議價後以1,368萬元易手。據了解，原業主於2009年分別以495萬及350萬元購入兩個低層單位，並自製成複式戶，惟業主數年前開始加按套現，最終淪為銀主盤，但是次易手單位帳面仍升值523萬元。

【成交單位直擊】

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據代理提供相片可見，單位曾作大型裝修，可見全屋設計統一。不過，估計單位丟空一段時間，缺乏保養裝修略見殘舊，新業主或需先翻新單位才能入伙。單位屬自製複式戶，兩個單位本來均為一房單位，設獨立廚房，原業主將上層廚房改為普通房間，現整個單位可算是三房間隔。

縉庭山位處國瑞路168號，樓齡約11年。屋苑共有3座，提供548個單位，實用面積由219呎至1,618呎。區內代理指出，現時縉庭山約有30個放盤，而上述單位屬荃灣區市場上唯一自製複式單位。