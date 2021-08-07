單位直擊｜好運中心改則戶558萬易手　三年半帳面僅賺18.2萬

樓市逼近歷史高位，不過，並非所有單位現時轉手也能「穩賺」。沙田好運中心新近錄得一宗中層一房戶成交，賣家帳面獲利不足20萬元。

上述單位為楓林閣中層E室，實用面積約348平方呎，望內園景，單位由原則兩房間隔改為一房一廳，新近以558萬元易手，呎價16,034元。利嘉閣區域董事郭建民透露，單位約一個月前開始放售，原叫價560萬元，直至近日獲區內用家接洽，議價後減價2萬元至558萬元成交。

據悉，原業主於2018年1月以約539.8萬元購入上述單位，持貨滿三年多，是次轉手帳面僅獲利約18.2萬元，期內輕微升值約3.4%，扣除佣金等雜費，料僅賺數萬元離場。

【好運中心成交單位直擊】

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三年僅升3.4% 代理：改則不影響樓價

升值幅度「奇低」，郭建民指，間隔戶型改動一般不影響物業價值，因為準買家一般只關心間隔是否合用。而上述單位升值幅度少，主要是由於持貨期太短，未能累積顯著升幅。據代理提供相片，上址間隔方正、裝修簇新，據知放盤時已交吉，即買家可即買即住。

好運中心位於沙田橫壆街1至15號，由8座住宅大廈組成，合共提供約1,400伙，樓齢38年。屋苑鄰近港鐵沙田站，步行路程約4分鐘。據了解，屋苑現時約有52個單位放售，叫價由520萬元起。