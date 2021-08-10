7月三辣招稅錄9.7億　按月挫27%　BSD宗數大跌五成

7月份三項物業辣招稅的宗數及收入再次全線報跌，合共錄418宗，按月跌26.9%，涉及稅收約9.796億元，較6月份按月跌11.2%。

據稅務局資料，7月份跌幅最勁為買家印花稅（BSD），錄得49宗，涉及稅款約1.2億元，按月大挫52.9%及34.2%。參考5月及6月份BSD個案均錄逾百宗。

DSD宗數按月挫22%

同期，雙倍雙倍從價印花稅及新住宅從價印花稅（DSD ＆NRSD）則錄342宗，涉資8.455億元，按月跌22.3%及6.7%。而額外印花稅（SSD）的跌幅則較輕微，7月份錄27宗，涉及稅款約1,412.5萬元，較對上一個月下挫3.6%及5.2%。

7月份跌幅最勁的辣招稅為買家印花稅（BSD），錄49宗，涉及稅款約1.2億元，按月大挫52.9%及34.2%。

首七個月辣招稅呈「宗數跌、稅額升」

綜合今年首七個月數字，三項物業辣招稅合共錄2,908宗，涉及稅款高達63.618億元，分別按年減少66.8%及上升7.5%。宗數大幅減少主要因去年11月起撤銷工商舖的辣招稅。

而按類別劃分，首七個月雙倍從價印花稅及新住宅從價印花稅（DSD ＆NRSD）佔2,190宗，總稅款約49.865億元，分別按年回落73.2%及上升4.7%。

買家印花稅（BSD）在首七個月則錄490宗，稅款共12.158億元，較去年同期增加25.6%及15.8%；至於額外印花稅（SSD）錄228宗，稅款約1.595億元，則按年升14.6%及51.6%。