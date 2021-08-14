青衣薈藍首輪開售143伙　傳六小時全數沽清　即晚加推32伙

宏安地產旗下青衣薈藍今日（14日）發售143伙，入場費折實售價388.8萬元起。項目累收1,872票，以首輪發售共143伙計算，超額認購逾12倍，今早9時開始銷售，每組買家最多可購兩伙。



【2300】即晚加推32伙

發展商於晚上加推第5號價單，涉及32伙，實用面積由203至215平方呎，計算最高折扣15%，折實售價由456.3萬至518.6萬元，折實呎價約22,341元至25,052元。整批折實平均呎價23,556元。

【1500】傳143伙已沽清

截至下午3時許，即開售約六個小時，市場人士指，整批143伙已活清。

【1055】傳已沽出35伙

市場人士指，截至今早10時55分已沽出35伙。

【1000】傳暫沽14伙

開售首小時，據市場消息指，薈藍暫沽出14伙。

中原陳永傑﹕以用家為主

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，市場剛性需求龐大，薈藍提供開放式及一房單位，貨種簡單，而且樓價全低於1,000萬元，可做高成數按揭，符合市場需要，有機會即日沽清。同期天水圍新盤推出，或攤薄薈藍客源，估計有部份買家「兩邊抽」。

他指，今日客戶出席率約六成，用家為主，大部份為二、三十歲年輕人。客源分布方面，新界客佔七成，九龍客佔兩成，少量港島客。

美聯布少明﹕有客擬購兩伙

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，客戶出席率接近八成，由新界客源主導，佔八成來自新界區，其餘為九龍及港島客；至於用家佔客源約七成，投資者佔三成。預計項目入伙後，呎租可達60元水平，回報率約3厘。他補充，該行不乏買家有意購入兩伙開放式戶型，擬作投資及自用，預算約為900餘萬元。

薈藍位處青衣寮肚路8號，合共提供320伙，單位實用面積由181至257平方呎，只提供開放式至一房戶型，其中181平方呎之開放式單位細絕青衣區。項目預計關鍵日期為2022年12月底，樓花期長約17個月。

【薈藍連裝修示範單位】