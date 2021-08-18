攀山品牌Chamonix 30萬租西洋菜南街巨舖　鍾建民：擴充最佳時機

曾由美國時裝品牌FOREVER 21及本地時裝集團包浩斯（Bauhaus）先後承租的旺角百寶利商業中心地下至三樓巨舖，早前被業主拆細推出招租，其中二樓全層巨舖，新近獲專業登山用品品牌Chamonix（沙木尼）承租，擬開設旗艦店。市傳涉及月租約30萬元，呎租約50元，新呎租較高峰期的137元回落約64%。

Chamonix同區搬舖 料9月開張

據了解，上述二樓全層舖位建築面積約6,028平方呎，早前意向月租約38萬元，惟消息透露，舖位最新月租料約30萬元。新租戶為擁有三十多年歷史的登山品牌Chamonix，品牌創辦人為香港攀山專家鍾建民。

世邦魏理仕香港區商舖服務部顧問及交易服務資深董事溫運強指，Chamonix原正使用旺角奶路臣街街舖，將遷至上址，並計劃於今年9月開張。而百寶利商業中心商場一樓至三樓，目前正進行翻新及改裝工程。

攀山專家鍾建民：擴充業務最佳時機

至於新租戶Chamonix創辦人兼香港攀山專家鍾建民則表示，由於疫情關係，市民未能到海外旅遊，反而愈來愈多年青人喜歡在周末和假日到郊外遠足和露營，市民願意花錢投資一些著重功能性的裝備，專業行山裝備和露營用品的需求大增，故認為現時是公司擴充業務的最佳時機。

此外，鍾建民又指，在剛完結的東京奧運會，攀岩運動歷史性首次納入比賽項目中，希望藉著品牌的擴充，可以讓更多人認識這種運動。

翻查資料，旺角百寶利商業中心地下至三樓巨舖，在2016年由速食時裝品牌FOREVER 21承租，為期七年，首兩年月租約196萬元，隨後按年遞增，在2019年5月租金升至高峰263.87萬元，呎租高達137.3元。

曾由FOREVER 21承租 高峰期呎租137元

不過FOREVER 21在2019年9月、即尚餘近四年租約期的情況下，率先棄租。業主及後以意向租金200萬元放租，惟一直未獲承接。同年11月，巨舖由Bauhaus短租作特賣場，每月租金僅約30萬元，雖說是短租，也維持了一年半之久。

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直至今年5月份，該巨舖終獲長租租戶進駐，當時市傳由一所健身中心承租該巨舖的地下及一樓位置，惟最終該健身中心承租了三樓全層，月租約25萬元，涉及樓面約6,000平方呎。換言之，上述巨舖的二、三樓位置均已獲新租戶進駐，尚餘地下及一樓待租。