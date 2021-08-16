麥當勞2268萬賣深水埗福華街舖　一年三度沽舖套現3.2億

連鎖快餐店麥當勞再度沽舖，由麥當勞持有深水埗福華街其中一個舖位，近月以2,268.3萬元易手。綜合資料，麥當勞過去一年已至少三度沽出舖位，套現超過3.2億元。

據土地註冊處資料，上述深水埗福華街177A至177C地下G舖，在7月底以2,268.3萬元沽出。舖位原業主為MCD REAL PROPERTIES LIMITED，於1987年12月以1,400萬元購入上述舖位連同毗連的A1、B1、C1、D、E1、E3及F號等一籃子舖位，是次僅是沽出其中一個細舖位，成交價已較三十四年前的購入價高出逾六成，估計整體賺幅將相當可觀。

上述成交舖位向欽州街，建築面積560平方呎，位於麥當勞樓下、黃金商場對面，早前業主叫價2,600萬元。舖位早前由地產代理以每月約6萬元承租，現時交吉易手。若以舊租金計算，估計租金回報約3.1厘。

6月沽栢蕙苑部分舖位 勁賺逾億

事實上，麥當勞近年多次沽售舖位，如今年6月份以2.6億元沽出鰂魚涌栢蕙苑高層地下2號舖位，成交價較三十二年前買入整個舖位物業作價1.5億元計，帳面大賺1.1億元。該鰂魚涌栢舖位面積約20,277平方呎，成交呎價約12,822元。

至於原由麥當勞持有的屯門鄉事會路129至153號康麗花園地下14B舖，則在去年10月份以4,100萬元賣出。綜合麥當勞三次沽舖，合共已套現3.236億元。

麥當勞2.6億沽鰂魚涌栢蕙苑部分舖位 帳賺1.1億