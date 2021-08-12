再見老字號｜義順牛奶3200萬沽佐敦自用舖　羅富記粥麵中環舖求售

近月多間老字號食店出售或放售旗下舖位物業，當中不乏早年買入並自用多年的舖位。擁逾百年歷史、在港經營三十多年的「澳門過江龍」著名甜品店義順牛奶，新近放售佐敦庇利金街的自用舖位，叫價3,700萬元，終減價至約3,200萬元沽出，升值十倍。目前義順牛奶只餘下銅鑼灣最後一間分店。

義順1987年288萬購佐敦舖自用

市場消息透露，上述舖位為佐敦庇利金街63號地舖，面積約900平方呎，近月推出放盤叫價3,700萬元，新近下調約500萬至約3,200萬元賣出，呎價約3.55萬元，交吉交易。資料顯示，舖位原業主為義順牛奶（香港）有限公司（YEE SHUN MILK （HK） LIMITED），公司董事包括羅東文。羅東文於1987年以288萬元購入上述舖位，一直作自用，持貨三十四年帳面升值2,912萬元或十倍。

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澳門過江龍 雙皮燉奶、薑汁撞奶最受歡迎

據網上資料，義順牛奶旗下的太子、油麻地及上述佐敦分店，已先後關門結業，目前只餘下銅鑼灣最後一間分店。參考佐敦庇利金街、毗連是次成交舖位、面積相同的61號地舖，其月租約7.6萬元，以此計算，上述舖位的新買家料享約2.85厘回報。

翻查資料，義順牛奶公司由來自澳門的羅姓家族創立，至今擁逾百年歷史，來港經營已有約三十多年。其分店多採用舊式冰室設計風格。招牌食品為雙皮燉奶、薑汁撞奶，味道屬不少港人的童年回憶。據悉，羅東文為羅氏家族的第四代羅玉山的二子。

半世紀粥麵店6500萬放售擺花街舖

此外，中環也有老牌食店放售自用舖位。擁有五十多年歷史的羅富記粥麵專家，其自用多年的擺花街50號地舖連閣樓，新近推出放盤。該地舖面積約1,000平方呎，閣樓約800平方呎，合共約1,800平方呎，現意向價6,500萬元放售，呎價約36,111元。

資料顯示，上述擺花街舖位業主為羅富記粥麵有限公司（LAW FU KEE NOODLE SHOP LIMITED），於1991年以450萬元一併購入上述舖位及其他物業，若以成功以意向價6,500萬元成功沽貨，估計獲可觀賺幅。

5月南北樓8000萬賣銅鑼灣地舖

事實上，近月市場不乏老店沽舖個案，如今年5月份經營約半世紀的銅鑼灣川菜老字號南北樓（The Red Pepper Restaurant），其相關家族成員以8,000萬元沽出該店自用舖位，較1975年購入價帳面大幅升值逾140倍。

擁半世紀歷史的南北樓，舖面採古色古香的中式裝潢，曾獲已故武打巨星李小龍主演的《死亡遊戲》到場取景。餐廳自今年元旦日起暫停營業，其招牌菜包括水煮牛肉、辣子雞丁等。

川菜老字號南北樓舊舖8000萬沽 升值140倍 《死亡遊戲》曾取景

九龍城清真牛肉館舖位2880萬易手 升值逾十倍

而於九龍城屹立多年的老字號清真牛肉館，同樣在5月份沽出自用舖，舖位為九龍城龍崗道1至3號地下A號舖 ，成交價2,880萬元，呎價約2.88萬元，估計會以約7萬元售後租回，回報約近3厘。清真牛肉館擁有逾六十年歷史，為一間中式伊斯蘭餐館，創辦人早在七十年代於尖沙嘴開設清真菜餐廳，及後於八十年代進駐九龍城，主要售賣40元兩件的牛肉餅、 咖喱牛腩、酸辣湯等菜式。

李根興：第二、三代不想繼承生意

對於多家老店放售旗下自用舖位，盛滙商舖基金創辦人及行政總裁李根興指，近月市場氣氛好轉，舖位售價有所回升，部分業主未必太看好香港前景，趁勢沽貨。他認為，「好多擁有自用舖嘅老店，家族又唔係超級有錢人，到左差唔多時間就會沽左間舖，有啲可能想移民、有啲可能想套現。不過同時間都有好多資深投資者入市，有啲想走有啲想入市，都係正常情況。」

李根興補充，「其實好多老店嘅第二代、第三代都唔想接手生意，第一代果啲已經60歲、70歲，甚至再大啲，見個市好返咪沽貨。」