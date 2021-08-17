首都廣場連錄兩宗「劏舖」成交　賣家勁蝕八成

工商舖市場錄蝕讓成交。由「劏場大王」尹柏權於2013年拆售的尖沙咀首都廣場，有兩個「劏舖」以合共162萬元售出，賣家蝕足80%；至於荃灣則有工廈以1,210萬元易手，持貨僅三年大幅貶值36%。

單一買家斥162萬連掃兩舖

據土地註冊處資料，首都廣場1樓207號舖及204號舖，於7月底分別以80萬及82萬元沽出，由同一位馬姓買家購入。兩個舖位建築面積同為72平方呎，新成交呎價約11,111元及11,389元。

資料顯示，該兩個舖位原由兩名不同業主持有，惟同樣於2013年1月同一日購入，當年一手購入價分別為380.8萬及410.4萬元。與新成交價比較，舖位於過去八年帳面虧蝕300.8萬及328.4萬元，貶值幅度達79%及80%。

首都廣場劏舖24.5萬沽 持貨7年勁蝕93.5% 創全港最大蝕幅

首都廣場為本港經典劏場，過去多年屢錄蝕讓成交，蝕讓幅度最勁的個案為2樓S154號舖，在去年11月以24.5萬元易手，較2013年11月購入價378.3萬元，勁蝕93.5%或353.8萬元。

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北角渣華道地舖3年帳蝕「六球」

此外，港島區街舖也錄蝕讓個案。消息透露，北角渣華道28號地下4號舖，面積約1,300平方呎，新近以約4,300萬元易手，成交呎價約3.3萬元。舖位由傢具店承租，月租11萬元，租金回報約3.06厘。

原業主於2018年以4,900萬元購入該舖，持貨三年帳面蝕讓600萬元，物業期間貶值約12%。

葵涌工廈1210萬沽 3年勁蝕36%

至於成交價一向較為硬淨的工廈市場，新近亦罕有錄得勁蝕個案。據土地註冊處資料，葵涌國瑞路88號新豐中心2樓7室，在7月19日以1,210萬元沽出，較2018年7月份購入價1,900萬元，帳面大幅貶值36%或690萬元。

該工廈單位原業主為一間凍肉食品公司，單位面積約3,195平方呎，新成交呎價約3,787元。