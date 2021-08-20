白石角逸瓏灣8最快月底交樓　8月累沽12伙　單月套現2.02億

信置（0083）旗下大埔白石角逸瓏灣8最快本月底交樓，近月交投趨增，項目8月迄今累錄12宗成交，套現約2.02億元。其中，昨日（19日）連沽4伙，單日套現逾7,000萬元。

據成交紀錄冊顯示，項目於8月19日錄得4宗成交，成交金額最大之單位為1座11樓A室，實用面積1,238方呎，四房兩套間隔，以2,062.26萬元沽出，折合呎價16,657元。而另外3伙全部以逾千萬成交，單位分布於項目第1座及第2座，實用面積介乎795平方呎至1,238平方呎，成交價由1,371.74萬元至1,960.65萬元，呎價介乎15,837元至17,837元。

至於整個項目累沽逾500伙，佔可出售物業528伙超過95%，累計套現逾49.68億元。逸瓏灣8由三座位宅大樓組成，只提供兩房或以上單位，實用面積由490平方呎至1,740平方呎。