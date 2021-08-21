大孖沙老友｜明嘉福家族相關人士2.42億沽山頂道洋房　呎價9.18萬

港島豪宅再錄矚目高價成交。山頂道62號安寧台（Ondina Heights）一幢洋房以2.42億元沽出，成交呎價高達9.18萬元，該洋房原業主為馮少雲，料為與本地大型發展商關係相當友好的明嘉福﹑其兄長明長福次子明肇森的相關人士。

據土地註冊處資料，山頂道62號安寧台單號洋房，在7月20日以2.42億元沽出。該洋房原業主為聯盈投資有限公司（GAINWING INVESTMENT LIMITED），在2012年該公司董事曾包括明肇森（Ming Shui Sum）及馮少雲（FUNG, SIU WAN STELLA），不過同年年底明肇森辭任，公司董事僅餘下馮少雲。

上述洋房於1997年6月以5,907.82萬元購入，是次易手帳面升值約3.1倍或1.829億元。

明嘉福與鄭裕彤、李兆基份屬好友

據了解，馮少雲為北京同仁堂福明堂中醫藥中心董事總經理，曾在金融界打滾超過30年，又曾擔任東華三院總理，過去不時參與慈善活動。

此外，馮少雲更為香港富豪明長福﹑明嘉福家族成員明肇森的相關人士。據悉，明嘉福生前與已故周大福集團、新世界發展創辦人鄭裕彤，以及恒基地產前主席李兆基份屬好友，三人更曾「夾份玩馬」，曾共同擁有兩匹馬「黃鑽石」和「幸運鑽石」。

今年初洋房叫價2.8億

據區內代理透露，上述洋房早於2019年推出放售，當時不設意向價，惟直至今年初，意向價定為2.8億元。上述洋房實用面積2,634平方呎，是次成交呎價約91,875元。資料顯示，新買家支付了1,028.5萬元作為稅款，佔樓價約4.25%，即以首置名義入市。