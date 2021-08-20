CCL破頂後回軟　本周報190.39點　中原：短期內於歷史高位爭持

中原城市領先指數CCL最新報190.39點，按周跌0.49%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，CCL四大整體指數上周齊破頂後，今周齊回軟，兼終止連升。他又指，樓價破頂後，用家追價意願下降，二手成交量減少，預計短期內將於歷史高位爭持。

四區指數回軟 僅新界東錄升幅

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報192.51點，兩周創新高後跌0.55%。至於分區樓價升勢反覆。新界東CCL_Mass報204.23點，按周升1.18%。其他三區均按周錄得跌勢，港島CCL_Mass報197.05點，按周跌0.48%；九龍CCL_Mass報187.85點，繼上周創新高後跌0.56%；新界西CCL_Mass報174.60點，按周跌1.80%，為四區中跌幅最大分區。

中原指，本周指數反映７月底至８月中整體市況，本周初元朗流業街與涌業路交界住宅地皮高價批出，對香港樓價的影響將會在2021年9月上旬公佈的CCL開始反映。