新界西樓價破頂前　屯門納米單位3年帳面蝕一成

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-06-24 09:00

正當有代理行預計新界西樓價指數走勢向好，有望率先重返高位之際，區內上車樂園「置樂三寶」卻錄得一宗蝕讓個案。為利寶大廈一伙納米單位，新近以348萬元易手，較三年前蝕約一成，若連同其他雜項支出，實際蝕約53萬元。

祥益地產區域董事林偉光表示，利寶大廈低層A室，實用面積266平方呎，一房一廳間隔，3月份推出放盤，交吉叫價380萬元，獲區內上車客以348萬購入，作自住之用，成交呎價13,083元，屬市價。

而據網上銀行估價資料，滙豐、恒生、渣打及花旗等銀行對上述單位估價為359萬元，而中國銀行的估價為350萬元。即上述單位成交價略低估價2萬至11萬元。

屯門「置樂三寶」為上車樂園，包括利寶大廈、麗寶大廈及萬寶大廈。（代理相片）

翻查資料，原業主於2018年6月樓價高峰期以約385萬購入上述單位，持貨剛滿三年轉手，帳面需蝕約37萬元，貶值一成。若計及買入時的印花稅約8.66萬元，連代理佣金共約7.33萬元，料實際蝕讓約53萬元。

每月收租8000元 抵銷部分蝕幅

據悉，該單位原業主為投資者，買入單位後一直用作收租，每月收租約8,000至8,500元。假設期內單位一直有出租，租金收入料近30萬元，算稍為彌補單位貶值損失。而是次損手估計是由於賣方當年高位入市。

新界西樓價指數與高位差1%

據中原上周五（18日）公布的資料顯示，當日新界西CCL_Mass最新報175.21點，為歷史第三高，距離2018年7月底176.99點的歷史高位，相差僅1.01%，亦為CCL八大指數中，最接近歷史高位。該行較早前更預計，新界西樓價走勢持續向上，未來數周，有望率先重返歷史高位，帶領整體大市繼續向上。