新界西樓價破頂　屯門聚康山莊兩房放盤4日　672萬速沽創新高

新界西樓價指數破頂，成為四區中首個重返歷史高位的分區指數。事實上，近月屯門、元朗不少私人住宅屋苑亦錄得高價成交個案，推動該區指數進一步攀升。

中原地產屯門兆康站分行資深分區營業經理劉月華表示，屯門聚康山莊一個兩房戶放盤僅4日，即以672萬元沽出，創屋苑標準分層兩房戶的新高紀錄。

劉氏指出，上址為3座高層D室，實用面積447平方呎，兩房間隔，景致開揚，叫價680萬元，放盤4天速獲上車客議價至672萬元成交，呎價15,034元。是次成交價為屋苑兩房標準戶新高。原業主於2014年1月以338萬元買入單位，持貨7年半，現轉手帳面獲利334萬元，升值近1倍。

4個月前中高層同類單位615萬

翻查資料，3月份聚康山莊3座中高層D室，面積同為447平方呎，成交價615萬元，呎價約13,758元。若以此作比較，最新成交個案的售價較4個多月前高出57萬元或9.3%。

溱柏三房955萬 同類單位歷史次高

此外，元朗溱柏亦錄高價成交。該行元朗副區域營業經理王勤學表示，溱柏2座高層E室，實用面積821平方呎，三房套房連儲物房間隔，叫價980萬元，減價25萬元，以955萬元成交，屬同類單位歷史次高價，較2017年同類新高紀錄960萬元只低5萬元或0.5%。

王勤學指，買家為用家，鍾情上址間隔四正實用，樓齡亦新，迅速拍板承接。原業主於2013年10月以607.5萬元一手購入單位，現沽出單位，帳面獲利347.5萬元或57%。

參考今年溱柏的同類型成交個案，其中2座另一高層E室，面積相同，在4月底以885萬元成交；而面積同為821平方呎的同座中層E室，在6月份則以910萬元易手。反映該類單位的成交價正節節上升。