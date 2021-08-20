九肚山尚珩4138萬沽出最後一伙　全盤套現35.5億

香港興業（0480）及南豐集團旗下沙田九肚山尚珩，最新透過招標沽出項目最後一個單位，作價4,138.8萬元。

據成交紀錄冊顯示，最新售出為第1座2樓B室，實用面積1,971平方呎，為四房雙套間隔，於8月20日以4,138.8萬元連車位成交，呎價20,998元，買家採90天成交期。

尚珩由3座分層住宅大樓及13座洋房組成，合共提供61伙，自2017年10月起發售。根據成交記錄冊，項目迄今售出61伙，套現約35.5億元。換言之，尚珩所有可供出售單位已全數沽清。

其他豪宅方面，新地（0016）旗下、位於沙田多石街瓏珀山今日（20日）亦透過招標售出一伙四房單位，套現約2,246萬元。單位為Queen Tower 1的8樓C室，實用面積1,218平方呎，屬四房一套連工人房間隔，以約2,246萬元沽出，呎價18,447元。