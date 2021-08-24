鄧成波家族4.5億沽太極大樓85%業權　3年跌價近三成

鄧成波家族繼續於市場上大手沽貨。市場消息透露，鄧成波家族持有的尖沙咀柯士甸道132至134號太極大樓逾85%業權，3年前曾以約6.28億元售予一名澳門投資者，不過該宗交易最終未能完成，物業重返鄧氏家族手上，至近日再以約4.5億元易沽出，三年貶值約28%或1.78億元。

2018年6.28億售予澳門投資者 翌年申強拍

據了解，上述大廈部分住宅單位早年由鄧成波家族持有。2016年鄧氏家族向禹銘及有關人士，斥資逾4億元收購該大廈81.25%業權。及後鄧氏家族所持有的業權升至逾85%業權，並在2019年就上述項目申請強拍。

不過消息人士指，鄧成波家族在2018年底曾以6.28億元向一名澳門投資者出售上述太極大樓逾85%業權，該宗交易原定於今年3月份完成，惟成交期未完成，該名澳門投資者卻在去年9月份率先以「蝕讓價」5.8億元放售。

澳門投資者未完成交易 去年蝕讓價求售

最終該買賣未能完成，目前太極大樓逾85%業權再度重返鄧成波家族手上。鄧氏家族最新又再以約4.5億元沽出該85%業權。雖然是次成交價較三年前低約28%或1.78億元，但由於鄧氏家族本身2016年購入價僅約4.35億元，故現時帳面仍獲利1,500萬。至於新買家市傳以資深投資者朱鴻鈞的呼聲最高。

尖沙咀柯士甸道132至134號太極大樓逾85%業權，新近以4.5億元沽出。（資料圖片）

資料顯示，位於尖沙咀柯士甸道132至134號的太極大樓，地盤淨面積約5,441平方呎，最高可重建總樓面面積約65,292平方呎。物業現狀為一幢樓齡五十四年的12層商住大廈，地下為商舖，1樓為寫字樓，2樓至11樓為住宅。新買家購入上述物業後料可作長線收租，或重建作服務式住宅或銀座式商廈。