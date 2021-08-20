中資掃貨｜華潤物流斥30億買入屯門、粉嶺全幢工廈

工廈物業有價有市，中資企業華潤物流大手斥資近30億元，向鄧成波家族連環買入屯門及粉嶺的全幢工廈。

據土地註冊處資料，屯門東亞紗廠工業大廈第一期全幢業權，以及粉嶺安樂門街35至37號勉勵龍中心全幢工廈，於上月26日分別以逾22.42億及逾6.95億元沽出，新買家分別為MAN TUNG TRANSPORTATION COMPANY LIMITED及潤聲置業有限公司（Yuen Sing Estate Holdings Limited）。

該兩間公司的董事均包括張廣齡（ZHANG, GUANGLING）及林暉（LIN, GRACE H）。張廣齡為華潤物流（集團）的董事總經理，而林暉則為該集團的助理總經理兼綜合物流業務總監。

鄧成波家族共賺逾14億

上述兩幢工廈原業主均為舖王鄧成波家族，其中屯門東亞紗廠工業大廈第一期全幢業權，位於屯門河田街2號，距離西鐵屯門站約3分鐘步程，全幢樓高15層，總面積約466,449平方呎，成交呎價約4,802元。鄧氏家族持貨不足十年，現易手帳面大賺逾13億元或1.44倍。

而粉嶺安樂門街勉勵龍中心鄰近住宅屋苑綠悠軒，項目總地盤面積約60,547平方呎，分為高低座，低座為一層鐡皮倉，樓面面積約18,386平方呎，高座為5層高的工廠物業，標準層面積約30,184平方呎；合共總樓面面積約152,762平方呎，是次成交呎價約4,550元。

鄧氏家族於2014年以約5.15億元購入上述勉勵龍中心，是次易手帳面升值約1.8億元或35%。