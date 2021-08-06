鄧成波家族西貢五工廈建「安老院舍村」　 涉1127院舍床位

由鄧成波家族持有、去年初曾以25億元放售的西貢康定路1、2、6、7及9號共5個項目，新近向城規會申請發展社會福利設施（安老院），提供1,127個安老院舍床位，涉及樓面約25.1萬平方呎。

據城規會資料，上述5個項目各自進行申請，地盤面積介乎18,095至30,678平方呎，合共地盤面積為125,532平方呎，全部均計劃以地積比率2倍發展，興建5幢樓高6層的安老院舍，每幢面積約36,189至69,558平方呎，合共涉及251,064平方呎。

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申請人指出，擬議發展將能解決本港對住宅及安老院舍床位的需求，切合政府最近的政策方向，同時符合規劃原意，並能促進舊工業區改造和改善整體街道景觀質素。

去年遭否決 新方案捨棄住宅部分

翻查資料，2019年鄧氏家族曾就西貢康定路5個項目，向城規會申請發展，包括興建99個私人住宅、以及1,403個安老院舍床位，涉及總樓面共約34.95萬平方呎，惟去年底遭否決。目前最新的發展方案已放棄住宅發展部分。