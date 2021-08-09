鄧成波家族兩個月沽40億工廈　粉嶺勉勵龍中心7億售予中資

舖王鄧成波家族落實再出售大額工廈物業。鄧氏家族持有的粉嶺全幢工廈勉勵龍中心，以6.95億元沽出，為今年粉嶺區最大宗全幢工業物業成交，新買家為一家中資物流公司。翻查資料，自鄧成波在5月14日離世後，其家族已累沽出價值逾80億元的物業，當中有約40億元屬於工廈物業，比重高達一半。

上述勉勵龍中心位於粉嶺安樂門街35至37號，鄰近住宅屋苑綠悠軒，高力國際表示，項目總地盤面積約60,547平方呎，分為高低座，低座為一層鐡皮倉，樓面面積約18,386平方呎，高座為5層高的工廠物業，標準層面積約30,184平方呎；合共總樓面面積約152,762平方呎，是次成交呎價約4,550元。

中資買家擬作長線收租

據了解，新買家中資物流公司，計劃把物業用作收長線收租，未有計劃拆卸重建。目前低座物業正由環保行業承租，至於高座物業則為交吉。

至於鄧氏家族於2014年以約5.15億元購入上述勉勵龍中心，是次易手帳面升值約1.8億元或35%。

高力香港資本市場部董事林嘯東表示，今年上半年粉嶺工廈投資活躍，工業物業平均呎價錄得明顯升勢，反映投資者對香港物業市場前景充滿信心。考慮到政府有關工廈重建的有利政策，包括活化計劃和標準金額措施，預計工業資產將繼續吸引投資者注意。

事實上，翻查近月成交紀錄，鄧成波家族頻頻出售工廈物業，其中最矚目為屯門東亞紗廠工業大廈第一期全幢業權，於7月底落實以22.4億元沽出，持貨不足十年，帳面大賺逾13億元或1.44倍。新買家為中資公司華潤物流，成為今年投資市場最大宗全幢工業物業成交。

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此外，同樣於7月底，該家族又以9億元賣出葵涌打磚坪街57號中央工業大廈全幢物業，新買家為萬國數據（9698）創始人、董事長黃偉。不過此次沽貨需要蝕讓16.7%或1.8億元。

兩個月沽5項工廈 涉40億

綜合市場資訊，自鄧成波在5月14日離世後，其家族已累積沽出超過30項物業，包括舖位、工廈、住宅地盤等，涉及金額超過80億元。而單計工廈物業，近兩月已沽出5項，涉及成交價高達逾40億元，即佔去總成交金額約一半。