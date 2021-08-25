恒基何文田自由道4號舊樓申強拍　估值近2.9億

市區舊樓收購活動持續。恒基地產（0012）就何文田自由道4號舊樓項目，向土地審裁處申請強拍，物業估值接近2.9億元。

上述項目地盤面積約4,882平方呎，現時為一幢樓高10層的商住樓，恒基持有上述地盤約94.44%業權，餘下一個地庫舖位及一個住宅單位尚未收購。

恒基地產於市區擁有大量舊樓收購地盤。（資料圖片）

宏安黃大仙地盤周五強拍 底價8億

至於宏安地產（1243）收購的黃大仙鳴鳳街26至48號舊樓物業，將於周五（27日）上午進行強制拍賣，底價為8.05億元。

該地盤面積9,630平方呎，包括鳴鳳街26至32A號乾豐大廈，為一幢於1965年落成的八層高商住大廈；鳴鳳街34及36號鳳凰大廈，為一幢於1964年落成的六層高商住樓。此外，鳴鳳街38至48號物業，為六幢於1962年落成的六層高商住樓宇。該批舊樓物業地下均為商舖。

第一太平戴維斯估值及專業顧問服務董事總經理陳超國稱，黃大仙鳴鳳街一帶舊樓近年吸引不少財團及發展商注意，是次拍賣地段合併多幢舊樓進行重建，將可提供超逾70,000平方呎重建樓面，成為市區罕有的大型重建項目。