簡基富灣仔舊樓申放寬高限重建　遭規劃署反對

近年積極進行舊樓重建項目的太古地產（1972）前主席兼行政總裁簡基富，旗下The Development Studio去年底就灣仔堅尼地道33至35號地盤，向城規會申請放寬建築物高度限制，重建發展為一幢樓高28層的住宅大廈。不過，規劃署對上述申請表示反對，預計明日（13日）在城規會審議難以獲得通過。

規劃署指出，申請未有展示有力的規劃及設計優點，以證明其放寬建築物高度限制的發展方案。

上述申請項目地盤面積約7,704平方呎，計劃以地積比率約7.999倍發展，可建樓面面積約61,624平方呎，擬提供75伙住宅，即平均每伙約821.6平方呎。擬建的住宅大廈設有兩層低層地下，地下為大堂及會所，1樓至23樓則為標準住宅樓層，而24樓及25樓則為特色戶。

高度限制擬增加近10米

申請人建議，把法定建築物高度限制由主水平基準以上120米，略為放寬至主水平基準以上129.95 米，增幅約8.29%。申請人又認為略為放寬高度不會帶來不良視覺影響，不過最終規劃署對此表示不支持。

翻查資料，The Development Studio在2017年以1.56億元購入上述堅尼地道33號地盤，當時為一幢5層高、1950年落成的舊樓建築物。而是次申請重建將會與堅尼地道35號的原業主合作發展，早前預計為主打一房至三房的中小型單位。