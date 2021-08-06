歷史建築｜資策活化瑪利諾神父宿舍　伙數大增1.8倍至23伙

豪宅市場交投暢旺，發展商亦重新部署豪宅規劃。資本策略（0497）持有、超過80年歷史的一級歷史建築瑪利諾神父宿舍，向城規會遞交新發展方案，項目將維持保留瑪利諾神父宿舍，同時繼續興建2幢新建住宅，不過伙數將由3年前舊方案的8伙，增加至23伙，增幅逾1.8倍。

據城規會資料，上述申請地點為赤柱村道44號瑪利諾神父宿舍，申請人計劃作住宅發展並保存歷史建築物，同時建議略為放寬建築物高度限制，把其中一幢新建的住宅物業由3層調整至4層高，高度則由現時主水平基準64米放寬至67.7米。

保留神父宿舍 另建兩幢住宅

上址地盤面積約82,303平方呎，擬以地積比率0.75倍發展，落成後提供住宅樓面面積約61,722平方呎，涉及3幢住宅物業。整體發展規模與舊方案相若。

不過項目伙數則會大幅增加。申請地點內的一級歷史建築瑪利諾神父宿舍將會保留並作翻新。該幢歷史建築樓高3層，地下、一樓及二樓分別提供4伙，合共12伙，面積涉及32,724平方呎，即平均每伙面積約2,727平方呎。該幢歷史建築內將提供共享用途空間，包括康樂及健身設施。

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後方下域兩幢住宅 涉11伙

至於其餘兩幢新建的住宅物業位置神父宿舍的後方下域，其中一幢建築物層高3層，涉約7,719平方呎，提供3伙；而另一幢建築物層高4層，每層提供2伙，合共8伙，提供約21,281平方呎。整個瑪利諾神父宿舍重建計劃將提供44個車位。

申請人指出，新建的兩幢建築物較遠離瑪利諾神父宿舍，認為具文物業建築價值的位置能得到保護。

2019年接獲220份反對意見書

翻查資料，瑪利諾神父宿舍建於1935年，具有中西合璧的建築特色及歷史價值，在2016年評定為一級歷史建築物。申請人在2018年向城規會申請，就上址發展8伙並保留瑪利諾神父宿舍，惟在2019年接獲250多份意見書，當中220份反對。