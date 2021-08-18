單位直擊｜太古城兩房型格靚裝　連傢電1315萬易手　可即買即住

港島藍籌屋苑太古城早前單日連錄3宗成交，包括天星閣低層一伙兩房戶，連型格裝修，以1,315萬元易手。

上述單位為天星閣低層H室，實用面積580平方呎，日前以1,315萬元易手，呎價22,672元。單位望內園景，配以簇新型格裝修。據了解，原業主上月初以1,350萬元放盤，至近日獲區內租客洽購，議價後減價35萬元，至1,315萬元沽，屬貼市價。由於單位連傢具及電器易手，料新買家可即買即住。

【太古城成交單位直擊】

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資料顯示，原業主於2015年6月以968萬元購入，持貨六年帳面獲利347萬元，單位期內升值35%。從代理提供相片可見，單位裝修走簡約風格，廳區安裝大量燈槽，營造樓底空間感，廳房窗戶均設橫百葉窗簾，廚房改為開放式設計，配中島飯桌及鏡面牆身。

中原地產資深區域營業董事趙鴻運表示，因區內全新盤 The Holborn 有機會短期內推售，帶動區內氣氛，太古城平日單日錄得3宗成交。8月至今屋苑則累錄13宗成交，實用呎價約21,500元。