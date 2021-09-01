投資者李耀華1.26億沽北角電氣道舖　持貨四年升值53%

資深投資者再度大手沽舖。市場消息透露，由投資者李耀華持有的北角電氣道舖位，新近以約1.268億元沽出，較四年前購入價高出53%。若連同去年10月份以蝕讓價約2.1億元沽出的尖沙咀栢麗購物大道地舖，單是兩個舖位李耀華已套現約3.368億元。

上述成交個案為電氣道254至280號C及D舖，面積約2,400平方呎，早前推出叫價1.68億元，新近降價逾4,100萬元或25%，至約1.268億元成交。舖位原由茶餐廳以每月約28萬元承租，租約期至2023年7月底。不過該食肆早前已結業，目前舖位由四寶冰室及燒味店租用。

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2017年斥8280萬購兩舖

翻查資料，李耀華於2017年初買入上述兩個舖位，購入價均為4,140萬元，即合共約8,280萬元。以新成交價計算，是次易手帳面升值約4,400萬元或53%。

事實上，李耀華近年不時沽售旗下舖位，如去年10月份他以約2.1億元沽出尖沙咀彌敦道栢麗購物大道地下29至30號舖連一樓15號舖。惟該舖2012年購入價為4.398億元，即八年間帳面蝕近2.298億元或52%。

此外，李耀華持有的將軍澳寶盈花園一樓一籃子民生商舖，去年11月亦推出放售，涉及15個舖位，面積由約340至1,299平方呎，意向售價由約1,255萬至2,500萬元。

尖沙咀栢麗購物大道地舖2.1億沽 持貨8年勁蝕2.3億