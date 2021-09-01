昔日4.4萬租大埔地舖　零食店疫下被業主加租至25萬　無奈結業

核心購物區主要街道舖位租金持續下挫，不過民生區舖市未有跟隨，其中，屬大埔區人流最旺的廣福道，有舖位業主心雄，由每月15萬元大幅加租至25萬元，加幅超過六成，舖內經營十六年的零食店選擇不再續租。

零食之堡經營十六載 現每月交租15萬

上述舖位為大埔廣福道106至112號培錦樓地下1號舖位，連自建閣樓，地舖及閣樓面積分別同約1,300平方呎，整個舖位合共約2,600平方呎。舖所在的廣福道位置，為大埔區人流最多街道之一，舖面對出位置正是巴士站，每日傍晚時段也有大量下班人流經過。

目前舖位由經營多年的「零食之堡」承租，每月租金約15萬元，租約期至今年9月30日。有代理透露，業主在今年6月初已將舖位重新推出招租，意向月租高達25萬元，較零食店的現租水平高出10萬元或67%，以整個舖位計算，呎租升至約96元。

業主心雄叫租25萬 乏人問津

今年6月底零食之堡決定不再續租，隨後數天業主即下調叫租至每月20萬元，減幅約20%，惟零食之堡已簽下退租協議。及至7月、8月份業主一直維持叫租20萬元，未獲租戶承接，直至近日業主決定暫時封盤。

現場所見，該舖位門面已貼上「租約期滿，光榮結業」、「清貨減價，一件不留」等字句，又指最後營業日期為9月8日，店內貨品提供不少折扣。對於經營十六年即將結業，記者向零食之堡職員查詢，對方僅表示負責人不在店舖，未知結業原因。

2005年進駐舖位 月租僅約4.4萬

翻查資料，零食之堡早於2005年已承租上述舖位，當時月租僅約4.4萬元，呎租17元。隨後租金一直攀升，2013年月租已升至12.8萬元。雖然及後整體零售舖市開始走下坡，惟民生區舖租金繼續平穩向上，直至2018年該舖租金更升至每月15萬元，即十三年間加租幅度達2.4倍。

據土地註冊處資料，上址原業主早於1972年僅以15萬元購入舖位，即現時一個月的租金收入（約15萬元）已相等於當年的買入價。以現時月租及收租回報約3厘計算，估計該舖位市值約6,000萬元，舖位價值已升近400倍。

美聯：市況回暖 加租逾一成屬正常

對於民生區個別舖位租金大幅提價，美聯工商舖行政總裁（工商舖）盧展豪指，主要由於近月疫情有所改善，以及政府派發消費劵，現時市民消費模式開始轉趨正常，更願意外出消費及用膳。

此外，過去兩年不少舖位未有加租，個別業主更向租戶提供租金減免等措施，故以目前正在復甦的市況而言，民生區舖位加租10%至30%也屬正常情況。

事實上，近年大埔不少舖位被高價搶租。如今年2月份，區內屬街市段的大埔大榮里48號地下A號舖，面積約2,400平方呎，由連鎖菜檔家農以每月約50萬元承租，較原租客、屹立逾二十年的鞋店，租金水平高出25%。

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